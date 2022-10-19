Пассажиры жалуются, что их рано посадили в душный самолет (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Рейс U6-624 «Уральских авиалиний», выполняющий маршрут Екатеринбург — Чита, задерживается в аэропорту Кольцово из-за дозаправки. Борт должен был взлететь 20 октября в 1:25 по местному времени. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала пассажир рейса.

«Произошла какая-то странная ситуация, мы должны были вылететь в 1:25, за полчаса всех людей посадили в самолет, с этого времени мы уже больше часа сидим. Нам сказали, что происходит дозаправка», — сообщила девушка.

Девушка добавила, что внутри самолета очень душно. «Дышать нечем, у меня уже начинает кружиться голова. Зачем нас садили в самолет, спрашивается, итак, лететь почти пять часов?», — рассказала недовольная девушка.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу «Уральских авиалиний» за комментарием, чтобы узнать, почему самолет не подготовили к взлету заранее. На момент публикации новости ответ не получен.

Обновлено 20 октября в 2:51 (00:51 МСК). Девушка сообщила, что самолет начали готовить к взлету. «Все это время мы просидели взаперти в полностью забитом самолете», — рассказала девушка. По ее словам, стюард на вопрос, почему самолет задержали, ответил: «ждали документы».

Обновлено 20 октября в 3:00 (1:00 МСК). Рейс U6-624 вылетел из Кольцово. Такая информация появилась на онлайн-табло на официальном сайте авиакомпании. Самолет задержали более чем на час.

Ранее агентство писало, что в аэропорту Красноярска на 12 часов задерживали рейс «Уральских авиалиний». Самолет выполнял рейс в Екатеринбург.

Борт должен был вылететь в 1:25 по местному времени Фото: читатель URA.RU

На онлайн-табло, информация о том, что самолет взлетел, появилась в 3:00 Скрин: сайт «Уральские авиалинии»