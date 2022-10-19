Рейс U6-624 «Уральских авиалиний», выполняющий маршрут Екатеринбург — Чита, задерживается в аэропорту Кольцово из-за дозаправки. Борт должен был взлететь 20 октября в 1:25 по местному времени. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала пассажир рейса.
«Произошла какая-то странная ситуация, мы должны были вылететь в 1:25, за полчаса всех людей посадили в самолет, с этого времени мы уже больше часа сидим. Нам сказали, что происходит дозаправка», — сообщила девушка.
Девушка добавила, что внутри самолета очень душно. «Дышать нечем, у меня уже начинает кружиться голова. Зачем нас садили в самолет, спрашивается, итак, лететь почти пять часов?», — рассказала недовольная девушка.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу «Уральских авиалиний» за комментарием, чтобы узнать, почему самолет не подготовили к взлету заранее. На момент публикации новости ответ не получен.
Обновлено 20 октября в 2:51 (00:51 МСК). Девушка сообщила, что самолет начали готовить к взлету. «Все это время мы просидели взаперти в полностью забитом самолете», — рассказала девушка. По ее словам, стюард на вопрос, почему самолет задержали, ответил: «ждали документы».
Обновлено 20 октября в 3:00 (1:00 МСК). Рейс U6-624 вылетел из Кольцово. Такая информация появилась на онлайн-табло на официальном сайте авиакомпании. Самолет задержали более чем на час.
Ранее агентство писало, что в аэропорту Красноярска на 12 часов задерживали рейс «Уральских авиалиний». Самолет выполнял рейс в Екатеринбург.
Борт должен был вылететь в 1:25 по местному времени
Фото: читатель URA.RU
На онлайн-табло, информация о том, что самолет взлетел, появилась в 3:00
Скрин: сайт «Уральские авиалинии»
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Рейс U6-624 «Уральских авиалиний», выполняющий маршрут Екатеринбург — Чита, задерживается в аэропорту Кольцово из-за дозаправки. Борт должен был взлететь 20 октября в 1:25 по местному времени. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала пассажир рейса. «Произошла какая-то странная ситуация, мы должны были вылететь в 1:25, за полчаса всех людей посадили в самолет, с этого времени мы уже больше часа сидим. Нам сказали, что происходит дозаправка», — сообщила девушка. Девушка добавила, что внутри самолета очень душно. «Дышать нечем, у меня уже начинает кружиться голова. Зачем нас садили в самолет, спрашивается, итак, лететь почти пять часов?», — рассказала недовольная девушка. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу «Уральских авиалиний» за комментарием, чтобы узнать, почему самолет не подготовили к взлету заранее. На момент публикации новости ответ не получен. Обновлено 20 октября в 2:51 (00:51 МСК). Девушка сообщила, что самолет начали готовить к взлету. «Все это время мы просидели взаперти в полностью забитом самолете», — рассказала девушка. По ее словам, стюард на вопрос, почему самолет задержали, ответил: «ждали документы». Обновлено 20 октября в 3:00 (1:00 МСК). Рейс U6-624 вылетел из Кольцово. Такая информация появилась на онлайн-табло на официальном сайте авиакомпании. Самолет задержали более чем на час. Ранее агентство писало, что в аэропорту Красноярска на 12 часов задерживали рейс «Уральских авиалиний». Самолет выполнял рейс в Екатеринбург.