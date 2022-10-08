В аэропорту Красноярска на 12 часов задерживают рейс «Уральских авиалиний» в Екатеринбург. Скрин

09 октября 2022 в 12:27 Размер текста - 17 +

Рейс U6 247 Красноярск — Екатеринбург вылетит только утром 10 октября (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В аэропорту Красноярска на 12 часов задерживают вылет самолета «Уральских авиалиний» в Екатеринбург. Он должен был вылететь вечером 9 октября, но пассажирам отправили смс-сообщение о том, что вылет состоится утром 10 октября. Об этом сообщают пассажиры в соцсетях. «Мой муж должен был прилететь из Красноярска в 9:40 утра, но „Уральские авиалинии“ прислали смс, что рейс задерживается на 12 часов. Без объяснения причин, без предоставления гостиницы и питания. Теперь уральцы ждут до вечера, чтобы попасть в Екатеринбург», — рассказала подписчица telegram-канала «Инцидент Екатеринбург». На онлайн-табло красноярского аэропорта указано, что время вылета самолета до Екатеринбурга по расписанию — 21:35, прилет в Кольцово — 22:35. Но рейс задержан до 8:40 часов 10 октября. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний», на момент публикации ответ не поступил. Ранее агентство сообщало, что борт «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в Кольцово. Самолет летел из Сочи в Екатеринбург, в пути одному из туристов стало плохо. Рейс в Екатеринбург задерживают на 12 часов Скрин сайта аэропорта Красноярска

В аэропорту Красноярска на 12 часов задерживают вылет самолета «Уральских авиалиний» в Екатеринбург. Он должен был вылететь вечером 9 октября, но пассажирам отправили смс-сообщение о том, что вылет состоится утром 10 октября. Об этом сообщают пассажиры в соцсетях. «Мой муж должен был прилететь из Красноярска в 9:40 утра, но „Уральские авиалинии“ прислали смс, что рейс задерживается на 12 часов. Без объяснения причин, без предоставления гостиницы и питания. Теперь уральцы ждут до вечера, чтобы попасть в Екатеринбург», — рассказала подписчица telegram-канала «Инцидент Екатеринбург». На онлайн-табло красноярского аэропорта указано, что время вылета самолета до Екатеринбурга по расписанию — 21:35, прилет в Кольцово — 22:35. Но рейс задержан до 8:40 часов 10 октября. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний», на момент публикации ответ не поступил. Ранее агентство сообщало, что борт «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в Кольцово. Самолет летел из Сочи в Екатеринбург, в пути одному из туристов стало плохо.