В Пермском крае выросло количество отравлений алкоголем

Пермяки стали чаще травиться спиртосодержащей продукцией Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Пермском крае количество отравлений алкогольными напитками выросло в 1,6 раза. Роспотребнадзор Пермского края опубликовал аналитический обзор об отравлениях химической этиологии.

«За 9 месяцев этого года уровень отравлений спиртосодержащей продукцией вырос в 1,6 раза по сравнению с предыдущим годом. Чаще отравления фиксировались среди лиц трудоспособного возраста от 20 до 59 лет, суммарная доля которых составила 65,2%. Среди всех зарегистрированных случаев отравлений количество мужчин в 3,5 раза превышает женщин», — говорится в документе.

Территориями неблагополучия по отравлениям спиртосодержащей продукцией считаются Кудымкарский, Косинский, Кишертский, Ильинский, Еловский районы. Из 322 случаев отравлений алкоголем 207 стали смертельными.

Среди детей до 14 лет за 9 месяцев этого года зарегистрировано 25 алкогольных отравлений. В сравнении с прошлым годом количество отравлений среди детей не изменилось.