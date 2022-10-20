20 октября 2022

В Пермском крае выросло количество отравлений алкоголем

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки стали чаще травиться спиртосодержащей продукцией Фото:

В Пермском крае количество отравлений алкогольными напитками выросло в 1,6 раза. Роспотребнадзор Пермского края опубликовал аналитический обзор об отравлениях химической этиологии.

«За 9 месяцев этого года уровень отравлений спиртосодержащей продукцией вырос в 1,6 раза по сравнению с предыдущим годом. Чаще отравления фиксировались среди лиц трудоспособного возраста от 20 до 59 лет, суммарная доля которых составила 65,2%. Среди всех зарегистрированных случаев отравлений количество мужчин в 3,5 раза превышает женщин», — говорится в документе.

Территориями неблагополучия по отравлениям спиртосодержащей продукцией считаются Кудымкарский, Косинский, Кишертский, Ильинский, Еловский районы. Из 322 случаев отравлений алкоголем 207 стали смертельными.

Среди детей до 14 лет за 9 месяцев этого года зарегистрировано 25 алкогольных отравлений. В сравнении с прошлым годом количество отравлений среди детей не изменилось.

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В Пермском крае количество отравлений алкогольными напитками выросло в 1,6 раза. Роспотребнадзор Пермского края опубликовал аналитический обзор об отравлениях химической этиологии. «За 9 месяцев этого года уровень отравлений спиртосодержащей продукцией вырос в 1,6 раза по сравнению с предыдущим годом. Чаще отравления фиксировались среди лиц трудоспособного возраста от 20 до 59 лет, суммарная доля которых составила 65,2%. Среди всех зарегистрированных случаев отравлений количество мужчин в 3,5 раза превышает женщин», — говорится в документе. Территориями неблагополучия по отравлениям спиртосодержащей продукцией считаются Кудымкарский, Косинский, Кишертский, Ильинский, Еловский районы. Из 322 случаев отравлений алкоголем 207 стали смертельными. Среди детей до 14 лет за 9 месяцев этого года зарегистрировано 25 алкогольных отравлений. В сравнении с прошлым годом количество отравлений среди детей не изменилось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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