Жители Копейска Челябинской области за 10 минут после получения просьбы от мобилизованных принесли сразу две гитары для отправки в зону проведения спецоперации. Об этом сообщили в соцсетях.
«Вы не поверите. Буквально 10 минут назад нам поступил запрос на гитару. Через три минуты гитара уже у нас, только что принесли вторую», — говорится в посте сообщества «Помощь Военным на СВО „Вместе“ Копейск» в соцсети «ВКонтакте».
Авторы поста добавили, что гитары принесли до опубликования соответствующей просьбы в соцсетях. В комментариях десятки людей отметили, что гордятся жителями региона.
«Это невероятно! Вот что значит „сила семи рукопожатий“. Вот она — наша сила и сплоченность», — добавили авторы поста.
Спецоперация на Украине продолжается с февраля 2022 года. Во всех регионах России местные власти, бизнесмены и обычные жители помогают бойцам на фронте, отправляя им посылки со всем необходимым. После старта частичной мобилизации подобных посылок стало больше.
За 10 минут после получения запроса мобилизованным подарили две гитары
Сообщество «Помощь Военным на СВО „Вместе“ Копейск» в соцсети «ВКонтакте».
Жители Копейска Челябинской области за 10 минут после получения просьбы от мобилизованных принесли сразу две гитары для отправки в зону проведения спецоперации. Об этом сообщили в соцсетях. «Вы не поверите. Буквально 10 минут назад нам поступил запрос на гитару. Через три минуты гитара уже у нас, только что принесли вторую», — говорится в посте сообщества «Помощь Военным на СВО „Вместе“ Копейск» в соцсети «ВКонтакте». Авторы поста добавили, что гитары принесли до опубликования соответствующей просьбы в соцсетях. В комментариях десятки людей отметили, что гордятся жителями региона. «Это невероятно! Вот что значит „сила семи рукопожатий“. Вот она — наша сила и сплоченность», — добавили авторы поста. Спецоперация на Украине продолжается с февраля 2022 года. Во всех регионах России местные власти, бизнесмены и обычные жители помогают бойцам на фронте, отправляя им посылки со всем необходимым. После старта частичной мобилизации подобных посылок стало больше.