За 10 минут принесли сразу два инструмента для отправки мобилизованным (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители Копейска Челябинской области за 10 минут после получения просьбы от мобилизованных принесли сразу две гитары для отправки в зону проведения спецоперации. Об этом сообщили в соцсетях.

«Вы не поверите. Буквально 10 минут назад нам поступил запрос на гитару. Через три минуты гитара уже у нас, только что принесли вторую», — говорится в посте сообщества «Помощь Военным на СВО „Вместе“ Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

Авторы поста добавили, что гитары принесли до опубликования соответствующей просьбы в соцсетях. В комментариях десятки людей отметили, что гордятся жителями региона.

«Это невероятно! Вот что значит „сила семи рукопожатий“. Вот она — наша сила и сплоченность», — добавили авторы поста.

Спецоперация на Украине продолжается с февраля 2022 года. Во всех регионах России местные власти, бизнесмены и обычные жители помогают бойцам на фронте, отправляя им посылки со всем необходимым. После старта частичной мобилизации подобных посылок стало больше.