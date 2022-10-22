22 октября 2022

FT: Иран налаживает теплые отношения с Россией, чтобы облегчить последствия санкций

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Михаил Мишустин на II Каспийском экономическом форуме. Москва, российский флаг, флаг россии, флаг ирана, иран
Сотрудничество с Россией поможет Ирану минимизировать последствия от западных санкций, считают в западных СМИ Фото:

Иран для минимизации влияния западных санкции, направленных против исламской республики, предпринимает действия на сближение с Россией. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Лидеры Ирана используют пропасть, образовавшуюся между Россией и Западом после начала спецоперации на Украине, для установления стратегических отношений с Кремлем, которые могут помочь свести к минимуму последствия болезненных санкций США», — говорится в материале газеты. Автор отмечает, что ограничения, наложенные на Иран, повлияли на возможности страны в торговле и получении доходов. Более широкие торговые связи с Россией помогут значительно облегчить положение исламской республики.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в Белом доме уверены в том, что Иран поставляет БПЛА России. США угрожали ввести новые санкции против Ирана за помощь РФ.

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Иран для минимизации влияния западных санкции, направленных против исламской республики, предпринимает действия на сближение с Россией. Об этом сообщает газета Financial Times. «Лидеры Ирана используют пропасть, образовавшуюся между Россией и Западом после начала спецоперации на Украине, для установления стратегических отношений с Кремлем, которые могут помочь свести к минимуму последствия болезненных санкций США», — говорится в материале газеты. Автор отмечает, что ограничения, наложенные на Иран, повлияли на возможности страны в торговле и получении доходов. Более широкие торговые связи с Россией помогут значительно облегчить положение исламской республики. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в Белом доме уверены в том, что Иран поставляет БПЛА России. США угрожали ввести новые санкции против Ирана за помощь РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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