FT: Иран налаживает теплые отношения с Россией, чтобы облегчить последствия санкций

Иран для минимизации влияния западных санкции, направленных против исламской республики, предпринимает действия на сближение с Россией. Об этом сообщает газета Financial Times.
«Лидеры Ирана используют пропасть, образовавшуюся между Россией и Западом после начала спецоперации на Украине, для установления стратегических отношений с Кремлем, которые могут помочь свести к минимуму последствия болезненных санкций США», — говорится в материале газеты. Автор отмечает, что ограничения, наложенные на Иран, повлияли на возможности страны в торговле и получении доходов. Более широкие торговые связи с Россией помогут значительно облегчить положение исламской республики.
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Иран для минимизации влияния западных санкции, направленных против исламской республики, предпринимает действия на сближение с Россией. Об этом сообщает газета Financial Times. «Лидеры Ирана используют пропасть, образовавшуюся между Россией и Западом после начала спецоперации на Украине, для установления стратегических отношений с Кремлем, которые могут помочь свести к минимуму последствия болезненных санкций США», — говорится в материале газеты. Автор отмечает, что ограничения, наложенные на Иран, повлияли на возможности страны в торговле и получении доходов. Более широкие торговые связи с Россией помогут значительно облегчить положение исламской республики. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в Белом доме уверены в том, что Иран поставляет БПЛА России. США угрожали ввести новые санкции против Ирана за помощь РФ.