В челябинском районе двое погибли во сне при пожаре

Пожарные вытащили из огня в Новокаолиновом двух погибших Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

В Карталинском районе (Челябинская область) 24 октября два человека погибли при пожаре во сне. Как сообщила пресс-служба спасотряда региона, происшествие произошло в поселке Новокаолиновый.

«Два человека погибли в Новокаолиновом. Пожар тушили утром 24 октября, — рассказали сотрудники Карталинского пожарно-спасательного гарнизона.

Возгорание произошло на улице Железнодорожной. Там загорелся частный жилой дом. Огнеборцы обнаружили мужчину и женщину без признаков жизни. Обстоятельства смерти изучат следователи.

Согласно предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении. Во сне жители поселка не успели отреагировать на пожар и сгорели.