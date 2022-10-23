23 октября 2022

В челябинском районе двое погибли во сне при пожаре

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстрел типографии в Донецке. ДНР, пожар
Пожарные вытащили из огня в Новокаолиновом двух погибших Фото:

В Карталинском районе (Челябинская область) 24 октября два человека погибли при пожаре во сне. Как сообщила пресс-служба спасотряда региона, происшествие произошло в поселке Новокаолиновый.

«Два человека погибли в Новокаолиновом. Пожар тушили утром 24 октября, — рассказали сотрудники Карталинского пожарно-спасательного гарнизона.

Возгорание произошло на улице Железнодорожной. Там загорелся частный жилой дом. Огнеборцы обнаружили мужчину и женщину без признаков жизни. Обстоятельства смерти изучат следователи.

Согласно предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении. Во сне жители поселка не успели отреагировать на пожар и сгорели.

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В Карталинском районе (Челябинская область) 24 октября два человека погибли при пожаре во сне. Как сообщила пресс-служба спасотряда региона, происшествие произошло в поселке Новокаолиновый. «Два человека погибли в Новокаолиновом. Пожар тушили утром 24 октября, — рассказали сотрудники Карталинского пожарно-спасательного гарнизона. Возгорание произошло на улице Железнодорожной. Там загорелся частный жилой дом. Огнеборцы обнаружили мужчину и женщину без признаков жизни. Обстоятельства смерти изучат следователи. Согласно предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении. Во сне жители поселка не успели отреагировать на пожар и сгорели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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