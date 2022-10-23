Военком ХМАО объяснил, когда мобилизованные проходят медкомиссию

Мобилизованные из ХМАО пройдут повторный медицинский осмотр в военной части

24 октября 2022 в 17:11 Размер текста - 17 +

Мобилизованные из ХМАО пройдут повторный медицинский осмотр в военной части Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованные жители ХМАО будут проходить медицинскую осмотр в военно-учебных центрах, также повторный осмотр будет проходить в воинских частях. Об этом рассказал военный комиссар ХМАО Роман Вуколов во время заседания призывной комиссии по мобилизации и оперативного штаба Югры. «В ходе призыва проводится медицинский осмотр для выявления болезней несовместимых с несением службы. При выявлении таковых, комиссия направит гражданина на медосвидетельствование. При частичной мобилизации осмотр проводится в военкомате, но это не комиссия. Если мобилизуемый жалуется на состояние здоровья, его направят на дополнительное обследование. Повторный осмотр также проводится по прибытию в воинскую часть», — сказал Вуколов. Он добавил, что уже во время службы военнослужащий также может обратиться в медицинский пункт при воинской части. «В случае серьезного заболевания врач направит гражданина в военный госпиталь для прохождения врачебной экспертизы. Если заболевание подтвердится, его демобилизуют из воинской части и доставят по месту жительства», — заключил Вуколов. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске семья обратилась к губернатору ХМАО Наталье Комарове и военную прокуратуру с просьбой вернуть мобилизованного. По словам близких, у молодого человека проблемы с почками, печенью, а также с поджелудочной железой, он также страдает от гипертонии.

Мобилизованные жители ХМАО будут проходить медицинскую осмотр в военно-учебных центрах, также повторный осмотр будет проходить в воинских частях. Об этом рассказал военный комиссар ХМАО Роман Вуколов во время заседания призывной комиссии по мобилизации и оперативного штаба Югры. «В ходе призыва проводится медицинский осмотр для выявления болезней несовместимых с несением службы. При выявлении таковых, комиссия направит гражданина на медосвидетельствование. При частичной мобилизации осмотр проводится в военкомате, но это не комиссия. Если мобилизуемый жалуется на состояние здоровья, его направят на дополнительное обследование. Повторный осмотр также проводится по прибытию в воинскую часть», — сказал Вуколов. Он добавил, что уже во время службы военнослужащий также может обратиться в медицинский пункт при воинской части. «В случае серьезного заболевания врач направит гражданина в военный госпиталь для прохождения врачебной экспертизы. Если заболевание подтвердится, его демобилизуют из воинской части и доставят по месту жительства», — заключил Вуколов. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске семья обратилась к губернатору ХМАО Наталье Комарове и военную прокуратуру с просьбой вернуть мобилизованного. По словам близких, у молодого человека проблемы с почками, печенью, а также с поджелудочной железой, он также страдает от гипертонии.