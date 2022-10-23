23 октября 2022
22 октября 2022
21 октября 2022

Губернатора ХМАО попросили сделать скидку на обучение для студентов из семей мобилизованных

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Вопрос был задан во время прямого эфира Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

В ХМАО жена одного из мобилизованных Гульфия Минибаева попросила губернатора округа Наталью Комарову рассмотреть вопрос о скидке за обучение в вузе студентам из семей мобилизованных. Вопрос прозвучал во время прямой в ходе заседания призывной комиссии по мобилизации и оперативного штаба ХМАО.

«Можно ли снизить оплату за обучение в вузе детям из семей мобилизованных. Которые обучаются в вузах на коммерческой основе?», — задала вопрос Минибаева.

Глава округа Наталья Комарова пообещала рассмотреть данный вопрос и принять решение. «Мы обязательно рассмотрим этот вопрос. Ваше предложение. А позже опубликуем принятое решение», — сообщила губернатор.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО пообещала мобилизованным решить вопрос с баней и саперными лопатами. Данным вопросом губернатор округа занялась после того, как это предложение о помощи было озвучено руководителем гуманитарного добровольческого корпуса Югры Эдуардом Логиновым, который вместе с другими общественниками находится в учебном центре в Елани.

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В ХМАО жена одного из мобилизованных Гульфия Минибаева попросила губернатора округа Наталью Комарову рассмотреть вопрос о скидке за обучение в вузе студентам из семей мобилизованных. Вопрос прозвучал во время прямой в ходе заседания призывной комиссии по мобилизации и оперативного штаба ХМАО. «Можно ли снизить оплату за обучение в вузе детям из семей мобилизованных. Которые обучаются в вузах на коммерческой основе?», — задала вопрос Минибаева. Глава округа Наталья Комарова пообещала рассмотреть данный вопрос и принять решение. «Мы обязательно рассмотрим этот вопрос. Ваше предложение. А позже опубликуем принятое решение», — сообщила губернатор. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО пообещала мобилизованным решить вопрос с баней и саперными лопатами. Данным вопросом губернатор округа занялась после того, как это предложение о помощи было озвучено руководителем гуманитарного добровольческого корпуса Югры Эдуардом Логиновым, который вместе с другими общественниками находится в учебном центре в Елани.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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