Губернатора ХМАО попросили сделать скидку на обучение для студентов из семей мобилизованных

В ХМАО жена одного из мобилизованных Гульфия Минибаева попросила губернатора округа Наталью Комарову рассмотреть вопрос о скидке за обучение в вузе студентам из семей мобилизованных. Вопрос прозвучал во время прямой в ходе заседания призывной комиссии по мобилизации и оперативного штаба ХМАО.
«Можно ли снизить оплату за обучение в вузе детям из семей мобилизованных. Которые обучаются в вузах на коммерческой основе?», — задала вопрос Минибаева.
Глава округа Наталья Комарова пообещала рассмотреть данный вопрос и принять решение. «Мы обязательно рассмотрим этот вопрос. Ваше предложение. А позже опубликуем принятое решение», — сообщила губернатор.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО пообещала мобилизованным решить вопрос с баней и саперными лопатами. Данным вопросом губернатор округа занялась после того, как это предложение о помощи было озвучено руководителем гуманитарного добровольческого корпуса Югры Эдуардом Логиновым, который вместе с другими общественниками находится в учебном центре в Елани.
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