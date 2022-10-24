Двести мобилизованных челябинцев вернули домой

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Возвращение ошибочно мобилизованных. Тюмень , мобилизация, мобилизованные
Отцов троих и более детей, попавших под мобилизацию, возвращают к семьям Фото:
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Мобилизация в России

За время проведения частичной мобилизации домой вернули около 200 жителей Челябинской области. Как 24 октября сообщил военком области Андрей Максуров во время брифинга, десятая часть из них — отцы троих и более детей.

«На сегодняшний день домой вернули порядка 200 мобилизованных жителей области. Из них порядка 20 по семейным обстоятельствам — трое и более детей», — сообщил в ходе брифинга Максуров.

Военком отметил, что все военкоматы выполняют директиву Генштаба от 4 октября. В ней прописан критерий для отсрочки, как «трое и более детей».

Депутаты Госдумы попросили министерство обороны обеспечить отцов троих и более детей от призыва в рамках частичной мобилизации. Челябинский омбудсмен Юлия Сударенко также обратилась в министерство с просьбой распространить указ на всех мобилизованных, начиная с начала мобилизационных действий в стране.

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За время проведения частичной мобилизации домой вернули около 200 жителей Челябинской области. Как 24 октября сообщил военком области Андрей Максуров во время брифинга, десятая часть из них — отцы троих и более детей. «На сегодняшний день домой вернули порядка 200 мобилизованных жителей области. Из них порядка 20 по семейным обстоятельствам — трое и более детей», — сообщил в ходе брифинга Максуров. Военком отметил, что все военкоматы выполняют директиву Генштаба от 4 октября. В ней прописан критерий для отсрочки, как «трое и более детей». Депутаты Госдумы попросили министерство обороны обеспечить отцов троих и более детей от призыва в рамках частичной мобилизации. Челябинский омбудсмен Юлия Сударенко также обратилась в министерство с просьбой распространить указ на всех мобилизованных, начиная с начала мобилизационных действий в стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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