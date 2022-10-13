Челябинский омбудсмен обратилась в Минобороны из-за мобилизованных отцов трех детей

14 октября 2022 в 17:22 Размер текста - 17 +

Юлия Сударенко попросила распространить указание Генштаба на уже призванных мужчин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко обратилась в Минобороны РФ с просьбой распространить указание Генштаба об отсрочке от частичной мобилизации отцов троих и более детей, на уже призванных мужчин. По мнению омбудсмена, такое решение будет справедливо по отношению к семьям, в которых отцов уже мобилизовали. «Обратилась в Минобороны РФ с просьбой принять меры, чтобы эта, безусловно, благая инициатива [право на отсрочку на военную службу по мобилизации граждан, имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет] получила статус нормативного правового акта, распространяющего свое действие на правоотношения с 21 сентября. В противном случае семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 16 лет, в которых отцы уже мобилизованы в настоящее время, оказываются в неравном и, следовательно, несправедливом положении», — сообщили URA.RU 14 октября в пресс-службе омбудсмена. Генштаб РФ разрешил военкоматам не призывать мужчин, имеющих на иждивении троих и более детей до 16 лет. Информация оперативно была доведена до военных комиссариатов страны. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что с начала частичной мобилизации получила множество просьб от родителей о необходимости расширить круг лиц, имеющих право на отсрочку. При частичной мобилизации в военкоматы вызываются наиболее необходимые категории граждан. Призванные должны иметь актуальную для фронта военно-учетную специальность, хорошее здоровье. Список тех, кто должен получить отсрочку от мобилизации, постоянно пополняется. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко обратилась в Минобороны РФ с просьбой распространить указание Генштаба об отсрочке от частичной мобилизации отцов троих и более детей, на уже призванных мужчин. По мнению омбудсмена, такое решение будет справедливо по отношению к семьям, в которых отцов уже мобилизовали. «Обратилась в Минобороны РФ с просьбой принять меры, чтобы эта, безусловно, благая инициатива [право на отсрочку на военную службу по мобилизации граждан, имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет] получила статус нормативного правового акта, распространяющего свое действие на правоотношения с 21 сентября. В противном случае семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 16 лет, в которых отцы уже мобилизованы в настоящее время, оказываются в неравном и, следовательно, несправедливом положении», — сообщили URA.RU 14 октября в пресс-службе омбудсмена. Генштаб РФ разрешил военкоматам не призывать мужчин, имеющих на иждивении троих и более детей до 16 лет. Информация оперативно была доведена до военных комиссариатов страны. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что с начала частичной мобилизации получила множество просьб от родителей о необходимости расширить круг лиц, имеющих право на отсрочку. При частичной мобилизации в военкоматы вызываются наиболее необходимые категории граждан. Призванные должны иметь актуальную для фронта военно-учетную специальность, хорошее здоровье. Список тех, кто должен получить отсрочку от мобилизации, постоянно пополняется.