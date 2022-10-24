Комбат Юрий Гагарин поделился помощью с жителями освобожденного Донбасса Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Челябинский батальон «Апостол», участвующий в специальной военной операции, получил первую машину с ценным грузом, собранную волонтерами в октябре. Об этом 25 октября URA.RU сообщили в региональном исполкоме Общероссийского народного фронта (ОНФ).

«Челябинский батальон „Апостол“ получил первую машину из нашей новой партии гуманитарной помощи, собранной в октябре. Наши бойцы распаковали ценный груз и записали видео со словами благодарности. Спасибо всем неравнодушным предприятиям и каждому южноуральцу в отдельности», — заявили в ОНФ.

Командир батальона «Апостол» Юрий Гагарин (позывной Ангел), передал часть продуктов и лекарств мирным жителям. Челябинские парни полностью обеспечены едой, вещами, спальниками и техникой.

В народном фронте отметили, что вторая машина в грузом находится в пути. Всего собрано 15 тонн гумпомощи.

В рамках проекта «Все для победы!» жители и предприятия региона собрали рекордную партию помощи для челябинского батальона «Апостол». Для бойцов отправили 73 коробки с новой одеждой, 305 коробок с продуктами питания, 1260 кг муки, 1500 упаковок макарон, 2000 банок тушенки и 30 коробок с медикаментами.