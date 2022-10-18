Для челябинского батальона «Апостол» отправили груз с мукой, тушенкой и макаронами

19 октября 2022 в 14:35 Размер текста - 17 +

Вес груза составил 15 тонн Фото: Илья Московец © URA.RU В рамках проекта «Все для победы!» жители и предприятия региона собрали рекордную партию помощи для челябинского батальона «Апостол». Об этом 19 октября URA.RU сообщил руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «Эта партия стала рекордной в рамках проекта „Все для победы!“. Вещей, продуктов и техники собрано так много, что помощь пришлось разделить на 2 грузовые машины. Вес груза составил 15 тонн», — рассказал URA.RU Рыжий. Для бойцов отправили 73 коробки с новой одеждой, 305 коробок с продуктами питания, 1260 кг муки, 1500 упаковок макарон, 2000 банок тушенки и 30 коробок с медикаментами. Со сбором дорогостоящей техники и оснащения помогли предприятия региона. Для бойцов собрали 50 тепломатрасов из керамзитового волокна: такие матрасы не только не пропускают холод от земли, но и спасают жизни. Бойцы укрываются ими при артобстрелах, защищаясь от мелких осколков. В сборе помощи приняли участие сотни южноуральцев. Вклад в заполнение первой грузовой машины сделали организации «ПНК», ТД «ВАГОНОСТРОИТЕЛЬ», «Автотепло», «Фулл-Инвест», H-club, ИП Миронов и БФ «Мечта».

В рамках проекта «Все для победы!» жители и предприятия региона собрали рекордную партию помощи для челябинского батальона «Апостол». Об этом 19 октября URA.RU сообщил руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «Эта партия стала рекордной в рамках проекта „Все для победы!“. Вещей, продуктов и техники собрано так много, что помощь пришлось разделить на 2 грузовые машины. Вес груза составил 15 тонн», — рассказал URA.RU Рыжий. Для бойцов отправили 73 коробки с новой одеждой, 305 коробок с продуктами питания, 1260 кг муки, 1500 упаковок макарон, 2000 банок тушенки и 30 коробок с медикаментами. Со сбором дорогостоящей техники и оснащения помогли предприятия региона. Для бойцов собрали 50 тепломатрасов из керамзитового волокна: такие матрасы не только не пропускают холод от земли, но и спасают жизни. Бойцы укрываются ими при артобстрелах, защищаясь от мелких осколков. В сборе помощи приняли участие сотни южноуральцев. Вклад в заполнение первой грузовой машины сделали организации «ПНК», ТД «ВАГОНОСТРОИТЕЛЬ», «Автотепло», «Фулл-Инвест», H-club, ИП Миронов и БФ «Мечта».