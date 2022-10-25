Военные РФ отбили все атаки ВСУ в Херсонской области

Атака ВСУ отражена на Николаево-Криворожском направлении
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Военные РФ отбили все атаки войск Украины в Херсонской области. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.
«Противник безуспешно атаковал позиции наших войск в направлении населенных пунктов Ищенка и Брускинское Херсонской области. Все атаки отражены», — заявили в ведомстве. В данном направлении уничтожены до 130 солдат ВСУ.
ВСУ ведут атаку на Херсон. Ожидается подрыв Каховской ГЭС. Из-за чего в Херсоне было объявлено переселение части населения.
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