Военные РФ отбили все атаки ВСУ в Херсонской области

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Атака ВСУ отражена на Николаево-Криворожском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военные РФ отбили все атаки войск Украины в Херсонской области. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

«Противник безуспешно атаковал позиции наших войск в направлении населенных пунктов Ищенка и Брускинское Херсонской области. Все атаки отражены», — заявили в ведомстве. В данном направлении уничтожены до 130 солдат ВСУ.

ВСУ ведут атаку на Херсон. Ожидается подрыв Каховской ГЭС. Из-за чего в Херсоне было объявлено переселение части населения.

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Военные РФ отбили все атаки войск Украины в Херсонской области. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ. «Противник безуспешно атаковал позиции наших войск в направлении населенных пунктов Ищенка и Брускинское Херсонской области. Все атаки отражены», — заявили в ведомстве. В данном направлении уничтожены до 130 солдат ВСУ. ВСУ ведут атаку на Херсон. Ожидается подрыв Каховской ГЭС. Из-за чего в Херсоне было объявлено переселение части населения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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