Карталы (Челябинская область) в ночь на 26 октября засыпало снегом. Фотки заснеженного города опубликовали жители в социальных сетях.
«Вот и зима почти», — написал пользователь в группе «Послушано в Карталах» в «Вконтакте». Другие юзеры также приложили фото заснеженного города.
В газете «Карталинская Новь» написали, что сложно удержаться, чтобы не сфотографировать снег. Корреспонденты пошутили, что на летней резине снег выглядит особенно магическим.
Снегопад в регионе начался накануне вечером. Традиционно занесло дорогу на хребте Уреньга под Златоустом. В Ашинском районе также сообщают о снежных осадках.
По мнению синоптиков, непогода затянется в области на несколько дней, до 27 октября. Специалисты предупредили водителей об опасности скользких дорог.
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