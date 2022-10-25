В Карталах ночью выпал снег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Карталы (Челябинская область) в ночь на 26 октября засыпало снегом. Фотки заснеженного города опубликовали жители в социальных сетях.

«Вот и зима почти», — написал пользователь в группе «Послушано в Карталах» в «Вконтакте». Другие юзеры также приложили фото заснеженного города.

В газете «Карталинская Новь» написали, что сложно удержаться, чтобы не сфотографировать снег. Корреспонденты пошутили, что на летней резине снег выглядит особенно магическим.

Снегопад в регионе начался накануне вечером. Традиционно занесло дорогу на хребте Уреньга под Златоустом. В Ашинском районе также сообщают о снежных осадках.

По мнению синоптиков, непогода затянется в области на несколько дней, до 27 октября. Специалисты предупредили водителей об опасности скользких дорог.

Фото: группа «Подслушано в Карталах» в «ВКонтакте»

Фото: группа «Подслушано в Карталах» в «ВКонтакте»

Фото: газета «Карталинская Новь»