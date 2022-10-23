23 октября 2022

Метели и гололед ожидаются в Челябинской области три дня подряд. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежный буран и непогода. Челябинск, холод, зима, буран, непогода, метель, шторм, ураган, климат, мороз, пешеход
Погода в Челябинской области резко испортится в ночь на 25 октября Фото:

Мокрый снег и штормовой ветер обрушатся на Челябинскую область в ночь на 25 октября. Непогода спровоцирует сильный гололед на дорогах и затянется на 26 и 27 октября. Это следует из прогноза регионального гидрометеоцентра.

«Ночью и днем 25 октября в большинстве районов Южного Урала ожидаются дождь и мокрый снег, в горах сильные. В некоторых районах снег будет налипать на провода, также возможно обледенение линий электропередач и предметов. На дорогах гололедица, в горах местами сильная», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС.

Порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду. Ночная температура 25 октября будет колебаться от плюс 2 до минус 3 градусов. Но уже две последующие ночи она полностью «уйдет в минус» — до 1-6 градусов мороза. Днем столбик термометра может подниматься выше нуля. Осадков не будет уже 27 октября, но дороги по-прежнему останутся скользкими, провоцируя аварии.

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Мокрый снег и штормовой ветер обрушатся на Челябинскую область в ночь на 25 октября. Непогода спровоцирует сильный гололед на дорогах и затянется на 26 и 27 октября. Это следует из прогноза регионального гидрометеоцентра. «Ночью и днем 25 октября в большинстве районов Южного Урала ожидаются дождь и мокрый снег, в горах сильные. В некоторых районах снег будет налипать на провода, также возможно обледенение линий электропередач и предметов. На дорогах гололедица, в горах местами сильная», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС. Порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду. Ночная температура 25 октября будет колебаться от плюс 2 до минус 3 градусов. Но уже две последующие ночи она полностью «уйдет в минус» — до 1-6 градусов мороза. Днем столбик термометра может подниматься выше нуля. Осадков не будет уже 27 октября, но дороги по-прежнему останутся скользкими, провоцируя аварии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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