Погода в Челябинской области резко испортится в ночь на 25 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мокрый снег и штормовой ветер обрушатся на Челябинскую область в ночь на 25 октября. Непогода спровоцирует сильный гололед на дорогах и затянется на 26 и 27 октября. Это следует из прогноза регионального гидрометеоцентра.

«Ночью и днем 25 октября в большинстве районов Южного Урала ожидаются дождь и мокрый снег, в горах сильные. В некоторых районах снег будет налипать на провода, также возможно обледенение линий электропередач и предметов. На дорогах гололедица, в горах местами сильная», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС.

Порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду. Ночная температура 25 октября будет колебаться от плюс 2 до минус 3 градусов. Но уже две последующие ночи она полностью «уйдет в минус» — до 1-6 градусов мороза. Днем столбик термометра может подниматься выше нуля. Осадков не будет уже 27 октября, но дороги по-прежнему останутся скользкими, провоцируя аварии.