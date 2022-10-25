В Озерске помогут семьям мобилизованных сотрудников «Росатома»

Озерское предприятие поддержит отправивших в Донбасс родственников персонал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

ПО «Маяк» из Озерска (Челябинская область), входящее в структуру госкорпорации «Росатом», поможет сотрудникам, чьих родственников мобилизовали. Как сообщила пресс-служба комбината, меры поддержки будут оказаны в полном объеме.

«ПО „Маяк“ поможет тем работникам, члены семей которых были мобилизованы или поступили на военную службу по контракту. Решение об этом 25 октября приняли руководство и профсоюзная организация предприятия», — сообщила пресс-служба «Маяка» на своем сайте.

Сотрудники из новой категории получателей помощи смогут рассчитывать на денежные выплаты: единовременную в сумме 100 тысяч рублей и ежемесячную в размере 50 тысяч. Комплекс мер поддержки включает участие работодателя в расходах на санаторно-курортное лечение или отдых детей. При рождении ребенка или возникновении у него тяжелого заболевания работник сможет стать участником жилищной программы предприятия.

О проведении частичной мобилизации в России объявлено 21 сентября. Челябинская область на данный момент, по словам регионального военкома Андрея Максурова, план мобилизации выполнила на 85%.