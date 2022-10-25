В Челябинской области ввели новые меры поддержки семей мобилизованных

После встреч с мобилизованными Алексей Текслер заявил о новых мерах поддержки уходящих в армию челябинцев Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

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В Челябинской области расширили перечень мер поддержки мобилизованных и их семей. Среди них 50-тысячные выплаты ушедшим на фронт и льготы на детей. Об этом сообщил 26 октября губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Много общаюсь с мобилизованными ребятами, обсуждаем все проблемы. Всегда задаю вопрос: что еще мы можем сделать для вас и ваших семей в дополнение к принятым областным мерам поддержки? Постоянно читаю обращения жен и матерей призванных парней в социальных сетях. Нередки и ситуации, когда у мобилизованных нет детей и не все меры поддержки им подходят», — пояснил Текслер в своем telegram-канале.

Среди новых решений, которые 27 октября рассмотрит и утвердит областной парламент:

единовременная выплата в 50 тысяч рублей на каждого мобилизованного. Она будет распространяться на всех, кто был призван (в том числе добровольно) после объявления частичной мобилизации;

бесплатный проезд в муниципальном общественном транспорте для детей до 18 лет из семей мобилизованных граждан;

бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря для детей до 18 лет из семей мобилизованных граждан.

Все прежние решения по поддержке фронтовиков продолжают действовать.

На региональном уровне целый ряд мер поддержки мобилизованных и их семей — от 20-тысячных выплат на детей до компенсации подвода газа к домам — начал действовать с 11 октября. Они также распространяются на семьи добровольцев, обратившихся в военкоматы после объявления 21 сентября указа президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации. При отправках призванных по мобилизации власти обеспечат дежурство в военкоматах сотрудников структур социальной защиты и сферы образования. У них можно будет получить консультации о положенных мерах поддержки и оформить заявления на льготы и выплаты.