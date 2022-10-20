Челябинские парламентарии узаконят предложения губернатора Алексея Текслера, уже действующие на Южном Урале Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Заксобрание Челябинской области узаконит новые меры поддержки мобилизованных южноуральцев, ранее анонсированных губернатором Алексеем Текслером. Об этом сообщили URA.RU в региональном парламенте 21 октября.

В ходе внеочередной сессии депутаты, входящие в состав комитета по социальной политике, рассмотрели и рекомендовали одобрить:

финансирование стоимости платного обучения детей мобилизованных граждан в возрасте до 24 лет в учреждениях среднего профессионального образования Челябинской области в размере не более 70 тыс. 50 рублей за учебный год;

компенсация стоимости питания для студентов колледжей в государственных и муниципальных образовательных организациях;

компенсация платы за детский сад семьям, где есть мобилизованный родитель;

догазификация домохозяйств с оплатой стоимости подключения и внутридомового газового оборудования. Единовременная социальная выплата устанавливается в размере фактической стоимости внутридомового газового оборудования и работ по его установке, но не более 200 тыс. рублей.

«С объявлением частичной мобилизации по поручению Алексея Текслера правительство и областной парламент работают над адресными мерами поддержки. Мы уже утвердили выплаты для бойцов, получивших ранения, выплаты на детей, воспитывающихся в семьях, где один из родителей участвует в СВО. Теперь речь идет еще о нескольких законопроектах, внесенных губернатором в целях поддержи военнослужащих и их семей», — резюмировал председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков.

Решения о поддержке мобилизованных и их семей начали действовать в Челябинской области с 11 декабря. Они также распространяются на семьи добровольцев, обратившихся в военкоматы после объявления 21 сентября указа президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации. При отправках призванных по мобилизации власти обеспечат дежурство в военкоматах сотрудников структур социальной защиты и сферы образования. У них можно будет получить консультации о положенных мерах поддержки и оформить заявления на льготы и выплаты.