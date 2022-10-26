26 октября 2022

Зима придет в Челябинск в начале ноября

© Служба новостей «URA.RU»
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Утренний снегопад. Челябинск, снегопад, автотранспорт, мэрия челябинска
Сильный снегопад в Челябинске синоптики обещают в середине следующей недели Фото:

В ноябре в Челябинске почти ежедневно будут выпадать сильные осадки. Об этом предупредили синоптики Гидрометеоцентра Челябинской области.

«Снегопады начнутся в Челябинске с 1 ноября. Временами ожидаются снежные бури», — говорится в прогнозе погоды на на сайте «Гисметео».

По прогнозам синоптиков, в первой декаде ноября ожидаются дожди, снег с дождем и снегопады с ветром. Дневные температуры будут колебаться от +1 до -3 градусов, ночные — от -2 до -9. Сильный снегопад ожидается в среду, 2 ноября.

Снегопады уже приходили в Челябинскую область на этой неделе. Так, сильный снегопад прошел 26 октября на юге области, в Карталах, занесло дорогу на хребте Уреньга под Златоустом, снежные осадки выпали и в Ашинском районе. В Челябинске снега не было.

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В ноябре в Челябинске почти ежедневно будут выпадать сильные осадки. Об этом предупредили синоптики Гидрометеоцентра Челябинской области. «Снегопады начнутся в Челябинске с 1 ноября. Временами ожидаются снежные бури», — говорится в прогнозе погоды на на сайте «Гисметео». По прогнозам синоптиков, в первой декаде ноября ожидаются дожди, снег с дождем и снегопады с ветром. Дневные температуры будут колебаться от +1 до -3 градусов, ночные — от -2 до -9. Сильный снегопад ожидается в среду, 2 ноября. Снегопады уже приходили в Челябинскую область на этой неделе. Так, сильный снегопад прошел 26 октября на юге области, в Карталах, занесло дорогу на хребте Уреньга под Златоустом, снежные осадки выпали и в Ашинском районе. В Челябинске снега не было.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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