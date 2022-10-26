Бастрыкин заинтересовался трехлетней проблемой свердловчан

Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о загрязнении реки СосьвыФото: Официальный сайт Президента РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о загрязнении реки Сосьвы в Свердловской области. Отмечается, что неравнодушные граждане уже более трех лет призывают местные власти решить проблему. О начале проверки сообщает информационный центр СК России в telegram-канале.
«Александр Бастрыкин, глава СК РФ, дал поручение провести проверку информации о загрязнении реки Сосьвы. Местные жители на протяжении трех лет пытаются призвать органы власти остановить выброс медного купороса, попадающего в водоем из Ново-Шемурского карьера, что причиняет ущерб природе, местным жителям, в том числе детям, которые купаются в реке. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому провести процессуальную проверку по озвученной ситуации с последующим докладом о ее результатах», — говорится в сообщении.
По данным telegram-канала, притоки Сосьвы также загрязнены и представляют опасность для людей и окружающей среды. «Обращения в органы власти каких-либо значимых результатов не принесли», — добавили в информационном центре СК России. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее URA.RU писало, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался качеством воды в Нижнем Тагиле. Жители города с начала октября жалуются, что в их домах бежит грязная вода.
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о загрязнении реки Сосьвы в Свердловской области. Отмечается, что неравнодушные граждане уже более трех лет призывают местные власти решить проблему. О начале проверки сообщает информационный центр СК России в telegram-канале. «Александр Бастрыкин, глава СК РФ, дал поручение провести проверку информации о загрязнении реки Сосьвы. Местные жители на протяжении трех лет пытаются призвать органы власти остановить выброс медного купороса, попадающего в водоем из Ново-Шемурского карьера, что причиняет ущерб природе, местным жителям, в том числе детям, которые купаются в реке. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому провести процессуальную проверку по озвученной ситуации с последующим докладом о ее результатах», — говорится в сообщении. По данным telegram-канала, притоки Сосьвы также загрязнены и представляют опасность для людей и окружающей среды. «Обращения в органы власти каких-либо значимых результатов не принесли», — добавили в информационном центре СК России. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Ранее URA.RU писало, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался качеством воды в Нижнем Тагиле. Жители города с начала октября жалуются, что в их домах бежит грязная вода.