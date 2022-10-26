26 октября 2022

Из ХМАО в центры подготовки отправили группу мобилизованных. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Близкие проводили югорчан из Сургута, Нижневартовска и Мегиона в военные гарнизоны УрФО
новость из сюжета
Мобилизация в России

В учебные центры Минобороны России для боевого слаживания отправляется очередная группа мобилизованных из Сургута, Нижневартовска и Мегиона. Об этом сообщают корреспонденты URA.RU с места событий.

«Сколько человек и куда отправляют, в военкомате ХМАО не раскрывают, ссылаясь на секретность данной информации. Но для отправки к военкомату Сургута приехали два автобуса. Для провожающих организован пункт обогрева», — рассказывает журналист URA.RU из Сургута.

Как рассказали мобилизованные, на сборы им дали двое суток. В этой группе вместе с рядовыми и сержантами едут офицеры, которые уже имеют боевой опыт на территории Украины. Повестки получили несколько офицеров, воевавших в Донбассе в рядах добровольцев.

«Все спокойно. Парни готовы. Приедут на полигон, восстановят полученные в армии знания — и в бой. Главное, не бояться и не пить. Я там уже два раза был, думаю, все будет хорошо», — сообщил один из мобилизованных офицеров журналисту агентства в Сургуте.

В Нижневартовске и Мегионе 27 октября также организовали отправку нескольких десятков мобилизованных. Их увезли в учебные центры переподготовки на автобусах.

Ранее URA.RU писало об отправке в центры переподготовки мобилизованных из Югорска. Глава Советского района Евгений Буренков обменялся с ними телефонами, чтобы узнавать о текущей ситуации и быте в гарнизоне.

О частичной мобилизации в стране Владимир Путин объявил 21 сентября. Президент России уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

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В учебные центры Минобороны России для боевого слаживания отправляется очередная группа мобилизованных из Сургута, Нижневартовска и Мегиона. Об этом сообщают корреспонденты URA.RU с места событий. «Сколько человек и куда отправляют, в военкомате ХМАО не раскрывают, ссылаясь на секретность данной информации. Но для отправки к военкомату Сургута приехали два автобуса. Для провожающих организован пункт обогрева», — рассказывает журналист URA.RU из Сургута. Как рассказали мобилизованные, на сборы им дали двое суток. В этой группе вместе с рядовыми и сержантами едут офицеры, которые уже имеют боевой опыт на территории Украины. Повестки получили несколько офицеров, воевавших в Донбассе в рядах добровольцев. «Все спокойно. Парни готовы. Приедут на полигон, восстановят полученные в армии знания — и в бой. Главное, не бояться и не пить. Я там уже два раза был, думаю, все будет хорошо», — сообщил один из мобилизованных офицеров журналисту агентства в Сургуте. В Нижневартовске и Мегионе 27 октября также организовали отправку нескольких десятков мобилизованных. Их увезли в учебные центры переподготовки на автобусах. Ранее URA.RU писало об отправке в центры переподготовки мобилизованных из Югорска. Глава Советского района Евгений Буренков обменялся с ними телефонами, чтобы узнавать о текущей ситуации и быте в гарнизоне. О частичной мобилизации в стране Владимир Путин объявил 21 сентября. Президент России уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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