Близкие проводили югорчан из Сургута, Нижневартовска и Мегиона в военные гарнизоны УрФО Елена Антипина © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В учебные центры Минобороны России для боевого слаживания отправляется очередная группа мобилизованных из Сургута, Нижневартовска и Мегиона. Об этом сообщают корреспонденты URA.RU с места событий.

«Сколько человек и куда отправляют, в военкомате ХМАО не раскрывают, ссылаясь на секретность данной информации. Но для отправки к военкомату Сургута приехали два автобуса. Для провожающих организован пункт обогрева», — рассказывает журналист URA.RU из Сургута.

Как рассказали мобилизованные, на сборы им дали двое суток. В этой группе вместе с рядовыми и сержантами едут офицеры, которые уже имеют боевой опыт на территории Украины. Повестки получили несколько офицеров, воевавших в Донбассе в рядах добровольцев.

«Все спокойно. Парни готовы. Приедут на полигон, восстановят полученные в армии знания — и в бой. Главное, не бояться и не пить. Я там уже два раза был, думаю, все будет хорошо», — сообщил один из мобилизованных офицеров журналисту агентства в Сургуте.

В Нижневартовске и Мегионе 27 октября также организовали отправку нескольких десятков мобилизованных. Их увезли в учебные центры переподготовки на автобусах.

Ранее URA.RU писало об отправке в центры переподготовки мобилизованных из Югорска. Глава Советского района Евгений Буренков обменялся с ними телефонами, чтобы узнавать о текущей ситуации и быте в гарнизоне.