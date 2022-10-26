Мэр из ХМАО обменялся номерами телефонов с мобилизованными. Фото

27 октября 2022 в 00:49 Размер текста - 17 +

Евгений Буренков обменялся номерами телефонов с мобилизованными во время отправки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Глава Советского района (ХМАО) Евгений Буренков во время отправки мобилизованных солдат, взял у некоторых номера телефонов. Об этом мэр сообщает на своей личной странице в telegram-канале. «Сегодня со сборного пункта в Югорске проводили еще одну команду земляков, призванных в ряды Вооруженных Сил России в рамках частичной мобилизации, в том числе добровольцев. У некоторых ребят взял номера телефонов, чтобы поддерживать связь, уточнять о текущей ситуации, условиях быта и потребностях», — говорится в сообщении. Евгений Буренков также отметил, что в ближайшие выходные планируется отправка сборного груза в воинскую часть в Елань. Посылка будет включать в себя предметы первой необходимости, теплые вещи, продуктовые наборы и снаряжение для улучшения бытовых условий. Ранее URA.RU рассказывало, что военнослужащие отправились из Нижневартовска в учебные гарнизоны. Глава Нижневартовского района Борис Саломатин пожелал землякам крепости духа, сплоченности, и вернуться с победой живыми и здоровыми. Президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию 21 сентября. После подготовки в военно-учебных центрах военнослужащие направятся в зону СВО для помощи российской армии. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Евгений Буренков во время отправки мобилизованных солдат, взял у некоторых контактные номера телефонов telegram-канал Евгения Буренкова Глава Советского района сказал мобилизованным солдатам напутственную речь telegram-канал Евгения Буренкова

Глава Советского района (ХМАО) Евгений Буренков во время отправки мобилизованных солдат, взял у некоторых номера телефонов. Об этом мэр сообщает на своей личной странице в telegram-канале. «Сегодня со сборного пункта в Югорске проводили еще одну команду земляков, призванных в ряды Вооруженных Сил России в рамках частичной мобилизации, в том числе добровольцев. У некоторых ребят взял номера телефонов, чтобы поддерживать связь, уточнять о текущей ситуации, условиях быта и потребностях», — говорится в сообщении. Евгений Буренков также отметил, что в ближайшие выходные планируется отправка сборного груза в воинскую часть в Елань. Посылка будет включать в себя предметы первой необходимости, теплые вещи, продуктовые наборы и снаряжение для улучшения бытовых условий. Ранее URA.RU рассказывало, что военнослужащие отправились из Нижневартовска в учебные гарнизоны. Глава Нижневартовского района Борис Саломатин пожелал землякам крепости духа, сплоченности, и вернуться с победой живыми и здоровыми. Президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию 21 сентября. После подготовки в военно-учебных центрах военнослужащие направятся в зону СВО для помощи российской армии. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.