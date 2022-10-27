Пермские мэры попадут под проверку на фоне мобилизации

Запланированы также встречи с семьями мобилизованных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Кураторы проекта «Помощь здесь. Пермский край» Лилия Ширяева и Ирина Ермакова анонсировали выезд в муниципалитеты. Они планируют проверить организацию поддержки мобилизованных пермяков и их семей. Об этом URA.RU рассказала Лилия Ширяева.

«Мы планируем выезды в муниципалитеты. Нам надо понять, как все организовано в территориях, где чего не хватает. Потому что большинство мобилизованных родом не из Перми. Нам надо своими глазами увидеть, что висит на стенде в военкоматах, как соцслужбы с женами работают и так далее. По итогам мы сформируем универсальную модель и распространим ее на все территории», — рассказала Ширяева.

Сейчас кураторы ждут приглашений от территорий. Лилия Ширяева и Ирина Ермакова намерены провести встречи с главой территории, военкомом, координатором «Единого окна» помощи, представителями склада, где собираются вещи для помощи мобилизованным, а также с семьями резервистов. Вместе с координаторами будут ездить психолог и юрист.

Проект «Помощь здесь» был организован при поддержке губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. В регионе мобилизованные получат по 100 тысяч единовременной выплаты и по 15 тысяч на каждого ребенка. Ранее Махонин поставил перед мэрами задачу по оказанию адресной помощи семей мобилизованным. Мобилизация в России объявлена с 21 сентября. По мнению ветерана СВО, в Пермском крае она проходит спокойно.