Ветеран СВО: в Пермском крае мобилизация идет без скандалов

По мнению Александра Григоренко, Пермский край провел мобилизацию «ровно» Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

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Пермский край справился с проведением мобилизации в регионе. Такое мнение высказал участник спецоперации, пермский экс-депутат Александр Григоренко. В своем telegram-канале «ПоZывной «Депутат» он отметил, что мобилизация прошла «ровно, без скандалов».

«Подведем (без эмоций) промежуточные итоги мобилизации. По сравнению со многими другими регионами, Пермский край прошел мобилизацию ровно, без скандалов. Военный комиссариат края и региональные власти в целом оперативно справились с задачей. Регион ввел системные меры поддержки мобилизованных резервистов и членов их семей, ведется координация совместных действий власти и институтов гражданского общества для помощи участникам СВО и членам их семей», — написал Григоренко, напомнив, что Прикамье одним из первых регионов выполнило план по мобилизации среди субъектов РФ.

Важным моментом, по мнению ветерана СВО, является посещение губернатором Дмитрием Махониным учебных центров в Елани (Свердловская область) и Тюмени. Кроме этого, краевые власти оказывают поддержку предприятиям ОПК, работающим в усиленном режиме, и продолжают системно помогать Северодонецку (ЛНР).

В Пермском крае продолжается отправка мобилизованных в учебные центры. Так, накануне группа резервистов, призванных для участия в спецоперации, направилась в Елань. URA.RU рассказывало, что Григоренко принимал участие в спецоперации с апреля по сентябрь в составе 228-го полка. Он был среди тех, кто штурмовал Красный Лиман (ДНР).