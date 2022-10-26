ФСБ пригрозила трем свердловским чиновникам сроком за разглашение гостайны

ФСБ объявила официальные предостережения сотрудникам свердловского минтранса и филиала НИИ

27 октября 2022 в 14:43 Размер текста - 17 +

ФСБ официально предостерегла трех чиновников от разглашения государственной тайны. Фото: Владимир Андреев © URA.RU Федеральная служба безопасности России (ФСБ) официально предостерегла трех свердловских чиновников от разглашения государственной тайны. Такое нарушение предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет. Об этом URA.RU рассказали в ФСБ. «Главному и ведущему специалисту отдела мобилизационной и секретной работы регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства, а также сотруднику уральского филиала ФГБУ „Российский НИИ комплексного использования и охраны водных ресурсов“ от имени органов ФСБ объявлены официальные предостережения о недопустимости разглашения государственной тайны», — сказано в сообщении. Ведомство располагало сведениями о том, что данные лица длительное время осуществляли хранение и обработку сведений, которые составляют гостайну. «Своими действиями сотрудники исполнительного органа госвласти и научного учреждения формировали условия для разглашения секретной и совершенно секретной информации», — отметили в ФСБ. Ранее агентство писало, что свердловское УФСБ вынесла предостережение от разглашения гостайны начальнику отдела мобилизационной и секретной работы регионального минтранса Олегу Цегельному. Какого именно рода гостайна могла быть обнародована, не раскрывается.

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) официально предостерегла трех свердловских чиновников от разглашения государственной тайны. Такое нарушение предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет. Об этом URA.RU рассказали в ФСБ. «Главному и ведущему специалисту отдела мобилизационной и секретной работы регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства, а также сотруднику уральского филиала ФГБУ „Российский НИИ комплексного использования и охраны водных ресурсов“ от имени органов ФСБ объявлены официальные предостережения о недопустимости разглашения государственной тайны», — сказано в сообщении. Ведомство располагало сведениями о том, что данные лица длительное время осуществляли хранение и обработку сведений, которые составляют гостайну. «Своими действиями сотрудники исполнительного органа госвласти и научного учреждения формировали условия для разглашения секретной и совершенно секретной информации», — отметили в ФСБ. Ранее агентство писало, что свердловское УФСБ вынесла предостережение от разглашения гостайны начальнику отдела мобилизационной и секретной работы регионального минтранса Олегу Цегельному. Какого именно рода гостайна могла быть обнародована, не раскрывается.