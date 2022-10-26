Ректор московского вуза заявил екатеринбуржцам, что Россия «лечит западный мир»

27 октября 2022 в 12:40 Размер текста - 17 +

По словам Строева, в нынешних условиях важно вспоминать историю и обсуждать процессы, связанные с осуждением нацизма и разжиганием межнациональной розни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Главное предназначение России — это приводить в чувства западный мир, который погряз в свободных взглядах. Этим страна занимается на протяжении последних столетий, заявил ректор Государственного университета управления Владимир Строев во время пленарного заседания «Нюрнбергский процесс. Влияние на историю и развитие международного уголовного права» в Екатеринбурге. «Очень важно, чтобы все это понимали, молодежь, в первую очередь, что вся эта зараза — она растекается, волна за волной. Очень важно изучать историю, потому что раз в какое-то время, если несколько столетий назад отмотаете, Россия занималась лечением западного мира. Пролечили, на какое-то время там успокоились, опять волна пошла, потом следующая. Такая, видимо, у нас участь в истории. И я думаю, что в этот раз мы ее в очередной раз выполним», — заявил Строев студентам Уральского государственного экономического университета. По словам ректора Государственного университета управления, сейчас молодежь находится под воздействием западного контента. В этом случае важно обсуждать процессы, связанные с осуждением нацизма и разжиганием межнациональной розни. «Впереди неминуемые процессы, вот эта зараза, которая существует, с ней обязательно нужно расправиться, потому что иначе это конец самой жизни. В этом должны все участвовать, это ваше будущее», — призвал Строев студентов.

Главное предназначение России — это приводить в чувства западный мир, который погряз в свободных взглядах. Этим страна занимается на протяжении последних столетий, заявил ректор Государственного университета управления Владимир Строев во время пленарного заседания «Нюрнбергский процесс. Влияние на историю и развитие международного уголовного права» в Екатеринбурге. «Очень важно, чтобы все это понимали, молодежь, в первую очередь, что вся эта зараза — она растекается, волна за волной. Очень важно изучать историю, потому что раз в какое-то время, если несколько столетий назад отмотаете, Россия занималась лечением западного мира. Пролечили, на какое-то время там успокоились, опять волна пошла, потом следующая. Такая, видимо, у нас участь в истории. И я думаю, что в этот раз мы ее в очередной раз выполним», — заявил Строев студентам Уральского государственного экономического университета. По словам ректора Государственного университета управления, сейчас молодежь находится под воздействием западного контента. В этом случае важно обсуждать процессы, связанные с осуждением нацизма и разжиганием межнациональной розни. «Впереди неминуемые процессы, вот эта зараза, которая существует, с ней обязательно нужно расправиться, потому что иначе это конец самой жизни. В этом должны все участвовать, это ваше будущее», — призвал Строев студентов.