Мобилизованного челябинского офицера вернули домой из-за перенесенного туберкулеза

Больного старшего лейтенанта вернули домой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мобилизованного из Еткульского района (Челябинская область) старшего лейтенанта запаса вернули домой из-за перенесенного туберкулеза. Об этом 28 октября URA.RU сообщил руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий.

«Старшего лейтенанта запаса из Еткульского района после обращения на прямую линию ОНФ вернули домой. Его мобилизовали без проведения медкомиссии. И у мужчины были проблемы со здоровьем из-за ранее перенесенного туберкулеза», — рассказал Рыжий.

После вмешательства общественников офицеру провели медкомиссии в военной части в Чебаркуле. Медики подтвердили, что мужчина не годен к службе в армии по состоянию здоровья и его комиссовали.

Мобилизация в России началась с 21 сентября. За это время президент РФ неоднократно обращал внимание военкоматов, что призыв должен проводиться в указанных рамках. Жители, не подходящие под данные категории, не должны быть призваны.