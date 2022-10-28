Кардиологи из Тюмени проверили здоровье жителей ЯНАО

28 октября 2022 в 15:49 Размер текста - 17 +

Цель мероприятия — профилактика сердечно-сосудистых заболеваний Фото: Александр Мамаев © URA.RU Специалисты из Тюменского научного кардиоцентра проверили здоровье жителей села Новый Порт (ЯНАО) на наличие сердечно-сосудистых заболеваний. Медикам удалось осмотреть 130 местных жителей, сообщили в правительстве региона. «„Газпромнефть-Ямал“ совместно с Тюменским кардиологическим научным центром организовал масштабную программу обследования для жителей села Новый Порт Ямальского района. Для создания комфортных условий для врачей-кардиологов выездное обследование развернули в сельской амбулатории», — говорится в сообщении. Пациентам предлагали сделать электрокардиограмму, расширенное узи сердца, проверить артериального давления и ЭКГ и сдать кровь на биохимический анализ. По результатам ямальцам прописали рекомендации и выдали заключения для дальнейшего лечения. Некоторым выдали направление на госпитализацию в Тюмень. Содействие к привлечению исследователей, научных работников и медиков к решению важнейших задач, сохранения здоровья россиян, развития общества и страны — одна из трех ключевых задач десятилетия науки и технологий. Устойчивое развитие регионов в сфере медицины и научных исследований также может значительно увеличить достижения страны на мировой арене.

Специалисты из Тюменского научного кардиоцентра проверили здоровье жителей села Новый Порт (ЯНАО) на наличие сердечно-сосудистых заболеваний. Медикам удалось осмотреть 130 местных жителей, сообщили в правительстве региона. «„Газпромнефть-Ямал“ совместно с Тюменским кардиологическим научным центром организовал масштабную программу обследования для жителей села Новый Порт Ямальского района. Для создания комфортных условий для врачей-кардиологов выездное обследование развернули в сельской амбулатории», — говорится в сообщении. Пациентам предлагали сделать электрокардиограмму, расширенное узи сердца, проверить артериального давления и ЭКГ и сдать кровь на биохимический анализ. По результатам ямальцам прописали рекомендации и выдали заключения для дальнейшего лечения. Некоторым выдали направление на госпитализацию в Тюмень. Содействие к привлечению исследователей, научных работников и медиков к решению важнейших задач, сохранения здоровья россиян, развития общества и страны — одна из трех ключевых задач десятилетия науки и технологий. Устойчивое развитие регионов в сфере медицины и научных исследований также может значительно увеличить достижения страны на мировой арене.