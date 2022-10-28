28 октября 2022
27 октября 2022

В ЯНАО водитель пострадал в ДТП с двумя иномарками. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель «Chevrolet» попал в больницу после ДТП Фото:

В ЯНАО водитель Chevrolet врезался в ехавший впереди Hyundai. Пострадал водитель одной из иномарок, сообщили в официальной группе «Госавтоинспекции Ямала» в соцсети «ВКонтакте».

«На четвертом километре автодороги Надым — Аэропорт водитель автомобиля Chevrolet не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля Hyundai в следствии чего произошло столкновение ТС. В результате ДТП водитель Chevrolet госпитализирован», — сообщили в ведомстве.

За сутки в округе произошло 25 аварий. ДТП произошло 28 октября.

Ранее URA.RU сообщало, что на Западной автомагистрали в Новом Уренгое (ЯНАО) произошло массовое ДТП. В аварии пострадало около семи автомобилей.

Водитель «Chevrolet» госпитализирован

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В ЯНАО водитель Chevrolet врезался в ехавший впереди Hyundai. Пострадал водитель одной из иномарок, сообщили в официальной группе «Госавтоинспекции Ямала» в соцсети «ВКонтакте». «На четвертом километре автодороги Надым — Аэропорт водитель автомобиля Chevrolet не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля Hyundai в следствии чего произошло столкновение ТС. В результате ДТП водитель Chevrolet госпитализирован», — сообщили в ведомстве. За сутки в округе произошло 25 аварий. ДТП произошло 28 октября. Ранее URA.RU сообщало, что на Западной автомагистрали в Новом Уренгое (ЯНАО) произошло массовое ДТП. В аварии пострадало около семи автомобилей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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