Водитель «Chevrolet» попал в больницу после ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ЯНАО водитель Chevrolet врезался в ехавший впереди Hyundai. Пострадал водитель одной из иномарок, сообщили в официальной группе «Госавтоинспекции Ямала» в соцсети «ВКонтакте».

«На четвертом километре автодороги Надым — Аэропорт водитель автомобиля Chevrolet не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля Hyundai в следствии чего произошло столкновение ТС. В результате ДТП водитель Chevrolet госпитализирован», — сообщили в ведомстве.

За сутки в округе произошло 25 аварий. ДТП произошло 28 октября.

Ранее URA.RU сообщало, что на Западной автомагистрали в Новом Уренгое (ЯНАО) произошло массовое ДТП. В аварии пострадало около семи автомобилей.