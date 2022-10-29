СК завел дело лже-директора из Челябинска

30 октября 2022 в 00:48 Размер текста - 17 +

Санкции статьи предусматривают до двух лет исправительных работ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жительницы Челябинска, которая оформила на себя коммерческую фирму, хотя не собиралась ею руководить. Преступление было совершено в ноябре прошлого года. «Подозреваемая, зная, что не будет осуществлять управленческие функции и руководство коммерческой организацией, предоставила паспорт в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. Организация была зарегистрирована в Едином государственном реестре юридических лиц с данными подозреваемой, указанной в качестве единственного участника и директора юридического лица», — сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области. Дело возбуждено по статье о незаконном использовании документов при образовании юрлица. Санкции статьи предусматривают крупный штраф или исправительные работы на срок до двух лет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жительницы Челябинска, которая оформила на себя коммерческую фирму, хотя не собиралась ею руководить. Преступление было совершено в ноябре прошлого года. «Подозреваемая, зная, что не будет осуществлять управленческие функции и руководство коммерческой организацией, предоставила паспорт в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. Организация была зарегистрирована в Едином государственном реестре юридических лиц с данными подозреваемой, указанной в качестве единственного участника и директора юридического лица», — сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области. Дело возбуждено по статье о незаконном использовании документов при образовании юрлица. Санкции статьи предусматривают крупный штраф или исправительные работы на срок до двух лет.