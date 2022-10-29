29 октября 2022
28 октября 2022

СК завел дело лже-директора из Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
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Тактико-специальное учение «Атом-2019» по пресечению террористического акта на территории Снежинского и Озерского городских округов. Поселок Новогорный. Челябинская область , следственный комитет
Санкции статьи предусматривают до двух лет исправительных работ Фото:

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жительницы Челябинска, которая оформила на себя коммерческую фирму, хотя не собиралась ею руководить. Преступление было совершено в ноябре прошлого года.

«Подозреваемая, зная, что не будет осуществлять управленческие функции и руководство коммерческой организацией, предоставила паспорт в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. Организация была зарегистрирована в Едином государственном реестре юридических лиц с данными подозреваемой, указанной в качестве единственного участника и директора юридического лица», — сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.

Дело возбуждено по статье о незаконном использовании документов при образовании юрлица. Санкции статьи предусматривают крупный штраф или исправительные работы на срок до двух лет.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жительницы Челябинска, которая оформила на себя коммерческую фирму, хотя не собиралась ею руководить. Преступление было совершено в ноябре прошлого года. «Подозреваемая, зная, что не будет осуществлять управленческие функции и руководство коммерческой организацией, предоставила паспорт в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. Организация была зарегистрирована в Едином государственном реестре юридических лиц с данными подозреваемой, указанной в качестве единственного участника и директора юридического лица», — сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области. Дело возбуждено по статье о незаконном использовании документов при образовании юрлица. Санкции статьи предусматривают крупный штраф или исправительные работы на срок до двух лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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