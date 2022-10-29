Юрий Лоза: в Сеуле отметили чуждый праздник, из-за которого погибли люди

30 октября 2022 в 12:13 Размер текста - 17 +

Певец считает, что Хэллоуин не стоило отмечать в Сеуле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловский бард Юрий Лоза, комментируя гибель людей в давке во время празднования Хэллоуина в Сеуле (Южная Корея), заявил, что «чуждый восточной традиции кельтский праздник не стоило отмечать в этом городе». Такое мнение певец выразил в своем telegram-канале. «В справочниках говорится, что важной традицией празднования Хэллоуина является запугивание участников праздника. А теперь скажите мне — с какого перепуга в Сеуле вдруг решили отметить абсолютно чуждый восточной традиции кельтский праздник Хэллоуин? Ну сколько можно говорить — не может быть хорошим праздник, заточенный на то, чтобы пугать. Как следствие в центре собралась огромная толпа и затоптала насмерть 150 человек. Всякая нечисть, в честь которой все и затевалось, конечно, порадовалась, но людей все-таки жалко», — написал исполнитель. Ранее во время празднования Хэллоуина в Сеуле произошла смертельная давка, пишет RT. В ходе мероприятия образовалась давка, в которой некоторые люди стали задыхаться. Из-за трагедии власти Южной Кореи объявили национальный траур, передает телеканал 360. Общее число погибших превышает 150 человек. В давке погибли три россиянки, около 270 жителей Сеула пропали без вести.

Свердловский бард Юрий Лоза, комментируя гибель людей в давке во время празднования Хэллоуина в Сеуле (Южная Корея), заявил, что «чуждый восточной традиции кельтский праздник не стоило отмечать в этом городе». Такое мнение певец выразил в своем telegram-канале. «В справочниках говорится, что важной традицией празднования Хэллоуина является запугивание участников праздника. А теперь скажите мне — с какого перепуга в Сеуле вдруг решили отметить абсолютно чуждый восточной традиции кельтский праздник Хэллоуин? Ну сколько можно говорить — не может быть хорошим праздник, заточенный на то, чтобы пугать. Как следствие в центре собралась огромная толпа и затоптала насмерть 150 человек. Всякая нечисть, в честь которой все и затевалось, конечно, порадовалась, но людей все-таки жалко», — написал исполнитель. Ранее во время празднования Хэллоуина в Сеуле произошла смертельная давка, пишет RT. В ходе мероприятия образовалась давка, в которой некоторые люди стали задыхаться. Из-за трагедии власти Южной Кореи объявили национальный траур, передает телеканал 360. Общее число погибших превышает 150 человек. В давке погибли три россиянки, около 270 жителей Сеула пропали без вести.