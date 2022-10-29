Юрий Лоза: в Сеуле отметили чуждый праздник, из-за которого погибли люди

Свердловский бард Юрий Лоза, комментируя гибель людей в давке во время празднования Хэллоуина в Сеуле (Южная Корея), заявил, что «чуждый восточной традиции кельтский праздник не стоило отмечать в этом городе». Такое мнение певец выразил в своем telegram-канале.
«В справочниках говорится, что важной традицией празднования Хэллоуина является запугивание участников праздника. А теперь скажите мне — с какого перепуга в Сеуле вдруг решили отметить абсолютно чуждый восточной традиции кельтский праздник Хэллоуин? Ну сколько можно говорить — не может быть хорошим праздник, заточенный на то, чтобы пугать. Как следствие в центре собралась огромная толпа и затоптала насмерть 150 человек. Всякая нечисть, в честь которой все и затевалось, конечно, порадовалась, но людей все-таки жалко», — написал исполнитель.
Ранее во время празднования Хэллоуина в Сеуле произошла смертельная давка, пишет RT. В ходе мероприятия образовалась давка, в которой некоторые люди стали задыхаться. Из-за трагедии власти Южной Кореи объявили национальный траур, передает телеканал 360. Общее число погибших превышает 150 человек. В давке погибли три россиянки, около 270 жителей Сеула пропали без вести.
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