Водителям в Пермском крае предлагают зарплату в 200 тысяч рублей

Рекрутеры заявили о дефиците кадров водителей в Пермском крае Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Спрос на водителей в Пермском крае за месяц вырос на 65%. Об этом сообщает платформа онлайн-рекрутинга в России hh.ru. Служба исследований опубликовала вакансии с самыми высокими зарплатами для водителей.

«В топ-10 самых «дорогих» вакансий в Пермском крае вошли: водитель передвижной мастерской в компании «ГСП-Механизация — от 173 000 до 180 000 рублей на руки, водитель лесовоза в «Соликамскбумпроме» — от 120 000 до 200 000 рублей до вычета налогов, водитель автокрана в «Спецэнергогазе» — от 120 000 до 170 000 рублей на руки. Средняя заработная плата, которую предлагали водителям в октябре, составила 73 тысячи рублей», — сообщают аналитики hh.ru.

На данный момент в Пермском крае открыто более пятисот вакансий водителей. Почти четверть из них — работа вахтовым методом. На одно предложение о работе приходится в среднем 2 активных резюме, это говорит о дефиците кадров, добавили рекрутеры.