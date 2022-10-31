Михаил Масякин посмертно награжден орденом Мужества Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Нагайбакском районе 1 ноября отцу погибшего на Украине Михаила Масякина вручили орден Мужества сына. В церемонии вручения принимал участие глава района Иван Сурменев.

«Участвовал в волнительной церемонии вручения ордена Мужества отцу погибшего солдата Михаила Масякина — Сергею Михайловичу. Мы гордимся, что среди нас живут такие герои, мы будем помнить о них», — написал Сурменев на своей странице в «ВКонтакте».

Как пишет районное издание «Всходы», награду сына отцу вручил военком Алексей Жиганов. По его словам, Масякин младший достойно выполнял свой долг и будет служить примером для подрастающего поколения.

Михаил Масякин родился 16 мая 1999 года в поселке Калининский. Обучался сначала в Арсинской школе, затем в казачьем кадетском техникуме. Он участвовал в спецоперации с самого ее начала в составе гвардейской Таманской мотострелковой дивизии. Имел звание сержанта. Погиб в конце марта, похоронен в родном поселке Калинино.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля по указу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, основной целью ее проведения стала защита народа Донбасса. В конце сентября на освобожденных от украинских националистов территориях прошли референдумы по присоединению к РФ.