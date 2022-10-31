31 октября 2022

Ошибочно мобилизованные из ХМАО должны будут вернуть выплаты в 250 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военный, солдат в ушанке, солдат, служба в армии, мобилизация, мобилизованные
Демобилизованные должны вернуть 250 тысяч рублей, которые ХМАО выплачивал бойцам Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Демобилизованные бойцы из ХМАО, которых признали негодными к службе, должны будут вернуть региональную единовременную выплату в размере 250 тысяч рублей. Это рассказал замгубернатора ХМАО Всеволод Кольцов на открытом заседании комиссии по мобилизации в официальном профиле губернатора в соцсети «ВКонтакте».

«Мобилизация не во всех случаях заканчивается зачислением бойца в часть. Иногда он может быть возвращен на место своего призыва. В таком случае, выплата подлежит возвращению в бюджет округа. Таким людям будет оказана вся необходимая помощь», — отметил замгубернатора ХМАО Всеволод Кольцов.

Ранее URA.RU рассказывало, когда военнослужащие из ХМАО начнут получать зарплату. Деньги должны будут перечислять ежемесячно с 10 по 20 число включительно.

Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. После подготовки в военно-учебных центрах военнослужащие отправляются для помощи российской армии. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.

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Демобилизованные бойцы из ХМАО, которых признали негодными к службе, должны будут вернуть региональную единовременную выплату в размере 250 тысяч рублей. Это рассказал замгубернатора ХМАО Всеволод Кольцов на открытом заседании комиссии по мобилизации в официальном профиле губернатора в соцсети «ВКонтакте». «Мобилизация не во всех случаях заканчивается зачислением бойца в часть. Иногда он может быть возвращен на место своего призыва. В таком случае, выплата подлежит возвращению в бюджет округа. Таким людям будет оказана вся необходимая помощь», — отметил замгубернатора ХМАО Всеволод Кольцов. Ранее URA.RU рассказывало, когда военнослужащие из ХМАО начнут получать зарплату. Деньги должны будут перечислять ежемесячно с 10 по 20 число включительно. Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. После подготовки в военно-учебных центрах военнослужащие отправляются для помощи российской армии. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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