Ошибочно мобилизованные из ХМАО должны будут вернуть выплаты в 250 тысяч рублей

01 ноября 2022 в 17:52 Размер текста - 17 +

Демобилизованные должны вернуть 250 тысяч рублей, которые ХМАО выплачивал бойцам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Демобилизованные бойцы из ХМАО, которых признали негодными к службе, должны будут вернуть региональную единовременную выплату в размере 250 тысяч рублей. Это рассказал замгубернатора ХМАО Всеволод Кольцов на открытом заседании комиссии по мобилизации в официальном профиле губернатора в соцсети «ВКонтакте». «Мобилизация не во всех случаях заканчивается зачислением бойца в часть. Иногда он может быть возвращен на место своего призыва. В таком случае, выплата подлежит возвращению в бюджет округа. Таким людям будет оказана вся необходимая помощь», — отметил замгубернатора ХМАО Всеволод Кольцов. Ранее URA.RU рассказывало, когда военнослужащие из ХМАО начнут получать зарплату. Деньги должны будут перечислять ежемесячно с 10 по 20 число включительно. Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. После подготовки в военно-учебных центрах военнослужащие отправляются для помощи российской армии. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.

Демобилизованные бойцы из ХМАО, которых признали негодными к службе, должны будут вернуть региональную единовременную выплату в размере 250 тысяч рублей. Это рассказал замгубернатора ХМАО Всеволод Кольцов на открытом заседании комиссии по мобилизации в официальном профиле губернатора в соцсети «ВКонтакте». «Мобилизация не во всех случаях заканчивается зачислением бойца в часть. Иногда он может быть возвращен на место своего призыва. В таком случае, выплата подлежит возвращению в бюджет округа. Таким людям будет оказана вся необходимая помощь», — отметил замгубернатора ХМАО Всеволод Кольцов. Ранее URA.RU рассказывало, когда военнослужащие из ХМАО начнут получать зарплату. Деньги должны будут перечислять ежемесячно с 10 по 20 число включительно. Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. После подготовки в военно-учебных центрах военнослужащие отправляются для помощи российской армии. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.