Глава Росатома запустил важный объект в челябинском «закрытом» городе. Фото

03 ноября 2022 в 12:20 Размер текста - 17 +

Алексей Лихачев оценил медицинские учреждения в Снежинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев 3 ноября принял участие в открытии детской больницы в ЗАТО Снежинск (Челябинская область). Об этом сообщил в социальных сетях мэр города Андрей Пульников. «Сегодня состоялось официальное открытие детской поликлиники. Синюю ленту перерезали генеральный директор Государственной корпорации атомной энергии „Росатом“ Алексей Лихачев, начальник управления организации медицинской помощи и промышленной медицины Федерального медико-биологического агентства России Михаил Ратманов, глава города Андрей Пульников и директор РФЯЦ — ВНИИТФ Михаил Железнов», — написал Пульников на своей странице в «ВКонтакте». Как сообщает издание «ОТВ Снежинск» в ходе визита делегация посетит медучреждения города. Сразу после открытия поликлиники она проследовала к новому приемному отделению. Работы там еще ведутся. Здание начали возводить в июне. Площадь объекта составляет 570 квадратных метров. Стоимость всего проекта со зданием, оборудованием, мебелью и подключением — 190 млн рублей. Алексей Лихачев (слева) принял участие в перерезании синей ленты Фото: «Снежинск сегодня» в «ВКонтакте» Фото: Андрей Пульников в «ВКонтакте» Фото: «Говорит СНЕЖИНСК» в «ВКонтакте»

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев 3 ноября принял участие в открытии детской больницы в ЗАТО Снежинск (Челябинская область). Об этом сообщил в социальных сетях мэр города Андрей Пульников. «Сегодня состоялось официальное открытие детской поликлиники. Синюю ленту перерезали генеральный директор Государственной корпорации атомной энергии „Росатом“ Алексей Лихачев, начальник управления организации медицинской помощи и промышленной медицины Федерального медико-биологического агентства России Михаил Ратманов, глава города Андрей Пульников и директор РФЯЦ — ВНИИТФ Михаил Железнов», — написал Пульников на своей странице в «ВКонтакте». Как сообщает издание «ОТВ Снежинск» в ходе визита делегация посетит медучреждения города. Сразу после открытия поликлиники она проследовала к новому приемному отделению. Работы там еще ведутся. Здание начали возводить в июне. Площадь объекта составляет 570 квадратных метров. Стоимость всего проекта со зданием, оборудованием, мебелью и подключением — 190 млн рублей.