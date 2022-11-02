02 ноября 2022

Глава Росатома запустил важный объект в челябинском «закрытом» городе. Фото

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Торжественное открытие Международного аэропорта Игорь Курчатов. Челябинск, лихачев алексей, аэропорт игорь курчатов
Алексей Лихачев оценил медицинские учреждения в Снежинске Фото:

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев 3 ноября принял участие в открытии детской больницы в ЗАТО Снежинск (Челябинская область). Об этом сообщил в социальных сетях мэр города Андрей Пульников.

«Сегодня состоялось официальное открытие детской поликлиники. Синюю ленту перерезали генеральный директор Государственной корпорации атомной энергии „Росатом“ Алексей Лихачев, начальник управления организации медицинской помощи и промышленной медицины Федерального медико-биологического агентства России Михаил Ратманов, глава города Андрей Пульников и директор РФЯЦ — ВНИИТФ Михаил Железнов», — написал Пульников на своей странице в «ВКонтакте».

Как сообщает издание «ОТВ Снежинск» в ходе визита делегация посетит медучреждения города. Сразу после открытия поликлиники она проследовала к новому приемному отделению. Работы там еще ведутся. Здание начали возводить в июне. Площадь объекта составляет 570 квадратных метров. Стоимость всего проекта со зданием, оборудованием, мебелью и подключением — 190 млн рублей.

Алексей Лихачев (слева) принял участие в перерезании синей ленты
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Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев 3 ноября принял участие в открытии детской больницы в ЗАТО Снежинск (Челябинская область). Об этом сообщил в социальных сетях мэр города Андрей Пульников. «Сегодня состоялось официальное открытие детской поликлиники. Синюю ленту перерезали генеральный директор Государственной корпорации атомной энергии „Росатом“ Алексей Лихачев, начальник управления организации медицинской помощи и промышленной медицины Федерального медико-биологического агентства России Михаил Ратманов, глава города Андрей Пульников и директор РФЯЦ — ВНИИТФ Михаил Железнов», — написал Пульников на своей странице в «ВКонтакте». Как сообщает издание «ОТВ Снежинск» в ходе визита делегация посетит медучреждения города. Сразу после открытия поликлиники она проследовала к новому приемному отделению. Работы там еще ведутся. Здание начали возводить в июне. Площадь объекта составляет 570 квадратных метров. Стоимость всего проекта со зданием, оборудованием, мебелью и подключением — 190 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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