04 ноября 2022
03 ноября 2022

На острове в челябинском озере предлагают участок под турцентр

© Служба новостей «URA.RU»
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Министерство экологии провело рейд по территориям баз отдыха и туристических зон. Челябинск, озеро увильды, весна, лед
Остров, на котором расположен участок, находится на озере Увильды Фото:

В Челябинской области предлагают земельный участок под строительство туристического комплекса на острове Елинь. Купить участок предлагают на праве долгосрочной аренды. Информация об этом появилась на популярном сайте объявлений.

«Предлагаем к покупке право долгосрочной аренды земельного участка на острове Елинь озера Увильды под строительство туристического комплекса. Категория земель — земли особо охраняемых территорий и объектов. Разрешенное использование — для размещения туристического центра. Срок долгосрочной аренды — 49 лет. Остров соединен с материковой частью дамбой с асфальтовым покрытием длиной 150 метров», — говорится в объявлении на «Авито».

Также в объявлении сказано, что площадь участка составляет 18, 41 га, и что территориально он относится к Аргаяшскому району. Стоимость объекта составляет 63 млн рублей (34 221? за сотку).

Недавно в Челябинской области был выставлен на продажу отель недалеко от озера Тургояк.

А в самом Челябинске продавался одноэтажный бизнес-центр рядом с гранд-отелем «Видгоф».

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В Челябинской области предлагают земельный участок под строительство туристического комплекса на острове Елинь. Купить участок предлагают на праве долгосрочной аренды. Информация об этом появилась на популярном сайте объявлений. «Предлагаем к покупке право долгосрочной аренды земельного участка на острове Елинь озера Увильды под строительство туристического комплекса. Категория земель — земли особо охраняемых территорий и объектов. Разрешенное использование — для размещения туристического центра. Срок долгосрочной аренды — 49 лет. Остров соединен с материковой частью дамбой с асфальтовым покрытием длиной 150 метров», — говорится в объявлении на «Авито». Также в объявлении сказано, что площадь участка составляет 18, 41 га, и что территориально он относится к Аргаяшскому району. Стоимость объекта составляет 63 млн рублей (34 221? за сотку). Недавно в Челябинской области был выставлен на продажу отель недалеко от озера Тургояк. А в самом Челябинске продавался одноэтажный бизнес-центр рядом с гранд-отелем «Видгоф».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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