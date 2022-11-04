На острове в челябинском озере предлагают участок под турцентр

05 ноября 2022 в 04:22 Размер текста - 17 +

Остров, на котором расположен участок, находится на озере Увильды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области предлагают земельный участок под строительство туристического комплекса на острове Елинь. Купить участок предлагают на праве долгосрочной аренды. Информация об этом появилась на популярном сайте объявлений. «Предлагаем к покупке право долгосрочной аренды земельного участка на острове Елинь озера Увильды под строительство туристического комплекса. Категория земель — земли особо охраняемых территорий и объектов. Разрешенное использование — для размещения туристического центра. Срок долгосрочной аренды — 49 лет. Остров соединен с материковой частью дамбой с асфальтовым покрытием длиной 150 метров», — говорится в объявлении на «Авито». Также в объявлении сказано, что площадь участка составляет 18, 41 га, и что территориально он относится к Аргаяшскому району. Стоимость объекта составляет 63 млн рублей (34 221? за сотку). Недавно в Челябинской области был выставлен на продажу отель недалеко от озера Тургояк. А в самом Челябинске продавался одноэтажный бизнес-центр рядом с гранд-отелем «Видгоф».

В Челябинской области предлагают земельный участок под строительство туристического комплекса на острове Елинь. Купить участок предлагают на праве долгосрочной аренды. Информация об этом появилась на популярном сайте объявлений. «Предлагаем к покупке право долгосрочной аренды земельного участка на острове Елинь озера Увильды под строительство туристического комплекса. Категория земель — земли особо охраняемых территорий и объектов. Разрешенное использование — для размещения туристического центра. Срок долгосрочной аренды — 49 лет. Остров соединен с материковой частью дамбой с асфальтовым покрытием длиной 150 метров», — говорится в объявлении на «Авито». Также в объявлении сказано, что площадь участка составляет 18, 41 га, и что территориально он относится к Аргаяшскому району. Стоимость объекта составляет 63 млн рублей (34 221? за сотку). Недавно в Челябинской области был выставлен на продажу отель недалеко от озера Тургояк. А в самом Челябинске продавался одноэтажный бизнес-центр рядом с гранд-отелем «Видгоф».