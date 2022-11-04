На острове в челябинском озере предлагают участок под турцентр

В Челябинской области предлагают земельный участок под строительство туристического комплекса на острове Елинь. Купить участок предлагают на праве долгосрочной аренды. Информация об этом появилась на популярном сайте объявлений.
«Предлагаем к покупке право долгосрочной аренды земельного участка на острове Елинь озера Увильды под строительство туристического комплекса. Категория земель — земли особо охраняемых территорий и объектов. Разрешенное использование — для размещения туристического центра. Срок долгосрочной аренды — 49 лет. Остров соединен с материковой частью дамбой с асфальтовым покрытием длиной 150 метров», — говорится в объявлении на «Авито».
Также в объявлении сказано, что площадь участка составляет 18, 41 га, и что территориально он относится к Аргаяшскому району. Стоимость объекта составляет 63 млн рублей (34 221? за сотку).
Недавно в Челябинской области был выставлен на продажу отель недалеко от озера Тургояк.
А в самом Челябинске продавался одноэтажный бизнес-центр рядом с гранд-отелем «Видгоф».
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