02 ноября 2022
01 ноября 2022

На популярном челябинском озере продают отель

© Служба новостей «URA.RU»
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Михалкова Юлия на акции по уборке мусора на озере Тургояк. Челябинск , катер, лето, природа урала, релаксация, отдых, уральский край, климат, отпуск, природа, внутренний туризм, вода, лодка, туризм, лодка, экология, озеро тургояк
Тургояк называют жемчужиной Урала Фото:

На озере Тургояк, одном из самых популярных не только в Челябинской области, но и в УрФО, выставили на продажу отель «Ильмен-Тау». Сообщение об этом появилось на известном сайте объявлений.

«Коммерческая недвижимость, гостиница, площадь 1070 кв. м, два этажа. Офисная отделка, автономное отопление, отдельный вход», — говорится в сообщении на сайте «Авито».

Стоимость недвижимости составляет 57 млн рублей (53 271 рубль за кв. м). О причинах продажи не сообщается. По данным URA.RU ранее здание использовалось как детский сад. Потом объект выкупили и перестроили под гостиницу.

Недавно был продан отель «Золотая Юрта», принадлежавший семье челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского. Недвижимость приобрел предприниматель из Ростовской области.

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На озере Тургояк, одном из самых популярных не только в Челябинской области, но и в УрФО, выставили на продажу отель «Ильмен-Тау». Сообщение об этом появилось на известном сайте объявлений. «Коммерческая недвижимость, гостиница, площадь 1070 кв. м, два этажа. Офисная отделка, автономное отопление, отдельный вход», — говорится в сообщении на сайте «Авито». Стоимость недвижимости составляет 57 млн рублей (53 271 рубль за кв. м). О причинах продажи не сообщается. По данным URA.RU ранее здание использовалось как детский сад. Потом объект выкупили и перестроили под гостиницу. Недавно был продан отель «Золотая Юрта», принадлежавший семье челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского. Недвижимость приобрел предприниматель из Ростовской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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