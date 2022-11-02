На популярном челябинском озере продают отель

03 ноября 2022 в 00:57 Размер текста - 17 +

Тургояк называют жемчужиной Урала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На озере Тургояк, одном из самых популярных не только в Челябинской области, но и в УрФО, выставили на продажу отель «Ильмен-Тау». Сообщение об этом появилось на известном сайте объявлений. «Коммерческая недвижимость, гостиница, площадь 1070 кв. м, два этажа. Офисная отделка, автономное отопление, отдельный вход», — говорится в сообщении на сайте «Авито». Стоимость недвижимости составляет 57 млн рублей (53 271 рубль за кв. м). О причинах продажи не сообщается. По данным URA.RU ранее здание использовалось как детский сад. Потом объект выкупили и перестроили под гостиницу. Недавно был продан отель «Золотая Юрта», принадлежавший семье челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского. Недвижимость приобрел предприниматель из Ростовской области.

На озере Тургояк, одном из самых популярных не только в Челябинской области, но и в УрФО, выставили на продажу отель «Ильмен-Тау». Сообщение об этом появилось на известном сайте объявлений. «Коммерческая недвижимость, гостиница, площадь 1070 кв. м, два этажа. Офисная отделка, автономное отопление, отдельный вход», — говорится в сообщении на сайте «Авито». Стоимость недвижимости составляет 57 млн рублей (53 271 рубль за кв. м). О причинах продажи не сообщается. По данным URA.RU ранее здание использовалось как детский сад. Потом объект выкупили и перестроили под гостиницу. Недавно был продан отель «Золотая Юрта», принадлежавший семье челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского. Недвижимость приобрел предприниматель из Ростовской области.