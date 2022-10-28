28 октября 2022

В Челябинске за 50 млн продают помещение рядом с отелем «Видгоф»

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Обзор гостевого маршрута к приезду Путина. Челябинск, отель видгоф, грандотель
Продавец ссылается на высокий пешеходный и автомобильный трафик Фото:

В Челябинске продается нежилое помещение на пересечении проспекта Ленина и улицы Артиллерийской. Площадь коммерческой недвижимости составляет 502, 7 кв. метра.

«Помещение с отдельным входом, тип здания — бизнес-центр. В шаговой доступности гранд-отель „Видгоф“. Рядом расположены ТРК „Горки“, магазин сети специализированных автозапчастей, магазины сетей „FixPrice“, „Красное-Белое“, студии маникюра. Первая линия, высокий пешеходный и автомобильный трафик», — сказано в объявлении о продаже, размещенном на сайте «Авито».

Также продавец указал, что здание одноэтажное, с оборудованной парковкой на девять машиномест. Стоимость недвижимости составляет 502 млн 270 тысяч рублей (100 тысяч рублей за кв. метр).

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В Челябинске продается нежилое помещение на пересечении проспекта Ленина и улицы Артиллерийской. Площадь коммерческой недвижимости составляет 502, 7 кв. метра. «Помещение с отдельным входом, тип здания — бизнес-центр. В шаговой доступности гранд-отель „Видгоф“. Рядом расположены ТРК „Горки“, магазин сети специализированных автозапчастей, магазины сетей „FixPrice“, „Красное-Белое“, студии маникюра. Первая линия, высокий пешеходный и автомобильный трафик», — сказано в объявлении о продаже, размещенном на сайте «Авито». Также продавец указал, что здание одноэтажное, с оборудованной парковкой на девять машиномест. Стоимость недвижимости составляет 502 млн 270 тысяч рублей (100 тысяч рублей за кв. метр).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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