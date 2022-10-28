В Челябинске за 50 млн продают помещение рядом с отелем «Видгоф»

Продавец ссылается на высокий пешеходный и автомобильный трафик Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске продается нежилое помещение на пересечении проспекта Ленина и улицы Артиллерийской. Площадь коммерческой недвижимости составляет 502, 7 кв. метра.

«Помещение с отдельным входом, тип здания — бизнес-центр. В шаговой доступности гранд-отель „Видгоф“. Рядом расположены ТРК „Горки“, магазин сети специализированных автозапчастей, магазины сетей „FixPrice“, „Красное-Белое“, студии маникюра. Первая линия, высокий пешеходный и автомобильный трафик», — сказано в объявлении о продаже, размещенном на сайте «Авито».

Также продавец указал, что здание одноэтажное, с оборудованной парковкой на девять машиномест. Стоимость недвижимости составляет 502 млн 270 тысяч рублей (100 тысяч рублей за кв. метр).