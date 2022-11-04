04 ноября 2022
03 ноября 2022

Депутат Госдумы поддержала раненых челябинских бойцов в госпитале ДНР. Видео

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Денис Проценко в инфекционном госпитале. Красная зона. Челябинск, медик, эпидемия, медицина, врачи, защитная одежда, доктор, коронавирус, сиз, ковид, противочумной костюм, красная зона, инфекционный центр, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты
Парламентарий заявила, что гордится ребятами Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова поддержала раненых бойцов из Челябинска, которые находятся в госпитале Донецкой народной республики (ДНР). На видео ей рассказали подробности обучения и получения ранений.

«Это челябинские ребята. Первый — спортсмен, кикбоксер, ушел на фронт добровольцем. Хочет скорее встать на ноги, чтобы отправиться в следующий бой», — сообщила Лантратова в своем telegram-канале.

Парламентарий добавила, что для второго бойца она привезла письмо из Челябинска, которое написали дети. Она заявила, что наши челябинские ребята очень смелые и сильные и что она гордится ими.

Ранее Лантратова побывала в Ясиноватой (ДНР) и навестила в местном госпитале раненых военнослужащих. Бойцам привезли вещи, предметы первой необходимости, а также сладости и письма детей со словами поддержки.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Как отметил президент РФ Владимир Путин, целями спецоперации являются защита мирного населения Донбасса и демилитаризация Украины.

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Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова поддержала раненых бойцов из Челябинска, которые находятся в госпитале Донецкой народной республики (ДНР). На видео ей рассказали подробности обучения и получения ранений. «Это челябинские ребята. Первый — спортсмен, кикбоксер, ушел на фронт добровольцем. Хочет скорее встать на ноги, чтобы отправиться в следующий бой», — сообщила Лантратова в своем telegram-канале. Парламентарий добавила, что для второго бойца она привезла письмо из Челябинска, которое написали дети. Она заявила, что наши челябинские ребята очень смелые и сильные и что она гордится ими. Ранее Лантратова побывала в Ясиноватой (ДНР) и навестила в местном госпитале раненых военнослужащих. Бойцам привезли вещи, предметы первой необходимости, а также сладости и письма детей со словами поддержки. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Как отметил президент РФ Владимир Путин, целями спецоперации являются защита мирного населения Донбасса и демилитаризация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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