Парламентарий заявила, что гордится ребятами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова поддержала раненых бойцов из Челябинска, которые находятся в госпитале Донецкой народной республики (ДНР). На видео ей рассказали подробности обучения и получения ранений.

«Это челябинские ребята. Первый — спортсмен, кикбоксер, ушел на фронт добровольцем. Хочет скорее встать на ноги, чтобы отправиться в следующий бой», — сообщила Лантратова в своем telegram-канале.

Парламентарий добавила, что для второго бойца она привезла письмо из Челябинска, которое написали дети. Она заявила, что наши челябинские ребята очень смелые и сильные и что она гордится ими.

Ранее Лантратова побывала в Ясиноватой (ДНР) и навестила в местном госпитале раненых военнослужащих. Бойцам привезли вещи, предметы первой необходимости, а также сладости и письма детей со словами поддержки.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Как отметил президент РФ Владимир Путин, целями спецоперации являются защита мирного населения Донбасса и демилитаризация Украины.