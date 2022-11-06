Сотрудник МВД спас девушку в Перми

Пермячка могла упасть с моста Фото: Михаил Калянов © URA.RU

В Перми спасатели и сотрудник МВД спасли девушку, которая находилась на мосту, связывающему улицы Чкалова и Стаханова. Подробности о случившемся сообщили в пресс-службе администрации Перми.

«6 ноября пермские спасатели совместно с сотрудником ГУ МВД по Пермскому краю удерживали девушку на мосту до прибытия наряда полиции», — сообщили в администрации.

Общими усилиями пермячку сняли с перил. После этого ее отвезли в отделение полиции.