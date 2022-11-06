06 ноября 2022

Сотрудник МВД спас девушку в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Рубежное. ЛНР, лнр, железная дорога, мост пешеходный
Пермячка могла упасть с моста Фото:

В Перми спасатели и сотрудник МВД спасли девушку, которая находилась на мосту, связывающему улицы Чкалова и Стаханова. Подробности о случившемся сообщили в пресс-службе администрации Перми.

«6 ноября пермские спасатели совместно с сотрудником ГУ МВД по Пермскому краю удерживали девушку на мосту до прибытия наряда полиции», — сообщили в администрации.

Общими усилиями пермячку сняли с перил. После этого ее отвезли в отделение полиции.

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В Перми спасатели и сотрудник МВД спасли девушку, которая находилась на мосту, связывающему улицы Чкалова и Стаханова. Подробности о случившемся сообщили в пресс-службе администрации Перми. «6 ноября пермские спасатели совместно с сотрудником ГУ МВД по Пермскому краю удерживали девушку на мосту до прибытия наряда полиции», — сообщили в администрации. Общими усилиями пермячку сняли с перил. После этого ее отвезли в отделение полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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