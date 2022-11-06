В Ельцин Центре состоится показ спектакля о Сталине

Екатеринбуржцам представят Московскую постановку Театра.doc «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» в Ельцин Центре. Спектакль состоится в середине декабря.
«На сцене кино-конференц-зала Ельцин Центра запланированы гастроли спектакля „Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича“ Театра.doc на 12 и 13 декабря», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ельцин Центра. Спектакль должны были представить екатеринбуржцам в сентябре, но показ был отменен организаторами без указания причины. На тот момент, площадкой была выбрана сцена «Синара Центра».
Ранее URA.RU сообщало, что в Ельцин Центре расскажут о голодоморе, от которого Россию спас Запад. Кинокартина обратит особое внимание зрителей на интересный факт.
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