В Ельцин Центре состоится показ спектакля о Сталине

07 ноября 2022 в 20:10 Размер текста - 17 +

В Ельцин Центре 12 и 13 декабря пройдет показ спектакля о Сталине Фото: Анна Майорова © URA.RU Екатеринбуржцам представят Московскую постановку Театра.doc «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» в Ельцин Центре. Спектакль состоится в середине декабря. «На сцене кино-конференц-зала Ельцин Центра запланированы гастроли спектакля „Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича“ Театра.doc на 12 и 13 декабря», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ельцин Центра. Спектакль должны были представить екатеринбуржцам в сентябре, но показ был отменен организаторами без указания причины. На тот момент, площадкой была выбрана сцена «Синара Центра». Ранее URA.RU сообщало, что в Ельцин Центре расскажут о голодоморе, от которого Россию спас Запад. Кинокартина обратит особое внимание зрителей на интересный факт.

Екатеринбуржцам представят Московскую постановку Театра.doc «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» в Ельцин Центре. Спектакль состоится в середине декабря. «На сцене кино-конференц-зала Ельцин Центра запланированы гастроли спектакля „Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича“ Театра.doc на 12 и 13 декабря», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ельцин Центра. Спектакль должны были представить екатеринбуржцам в сентябре, но показ был отменен организаторами без указания причины. На тот момент, площадкой была выбрана сцена «Синара Центра». Ранее URA.RU сообщало, что в Ельцин Центре расскажут о голодоморе, от которого Россию спас Запад. Кинокартина обратит особое внимание зрителей на интересный факт.