06 ноября 2022

В Ельцин Центре состоится показ спектакля о Сталине

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Президентский центр Б. Н. Ельцина. Екатеринбург, зима, ельцин центр, президентский центр имени ельцина бн
В Ельцин Центре 12 и 13 декабря пройдет показ спектакля о Сталине Фото:

Екатеринбуржцам представят Московскую постановку Театра.doc «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» в Ельцин Центре. Спектакль состоится в середине декабря.

«На сцене кино-конференц-зала Ельцин Центра запланированы гастроли спектакля „Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича“ Театра.doc на 12 и 13 декабря», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ельцин Центра. Спектакль должны были представить екатеринбуржцам в сентябре, но показ был отменен организаторами без указания причины. На тот момент, площадкой была выбрана сцена «Синара Центра».

Ранее URA.RU сообщало, что в Ельцин Центре расскажут о голодоморе, от которого Россию спас Запад. Кинокартина обратит особое внимание зрителей на интересный факт.

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Екатеринбуржцам представят Московскую постановку Театра.doc «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» в Ельцин Центре. Спектакль состоится в середине декабря. «На сцене кино-конференц-зала Ельцин Центра запланированы гастроли спектакля „Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича“ Театра.doc на 12 и 13 декабря», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ельцин Центра. Спектакль должны были представить екатеринбуржцам в сентябре, но показ был отменен организаторами без указания причины. На тот момент, площадкой была выбрана сцена «Синара Центра». Ранее URA.RU сообщало, что в Ельцин Центре расскажут о голодоморе, от которого Россию спас Запад. Кинокартина обратит особое внимание зрителей на интересный факт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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