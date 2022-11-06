06 ноября 2022
05 ноября 2022

В Ельцин Центре расскажут о голодоморе, от которого Россию спас Запад

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Открытие Киноклуба Ельцин Центра. Екатеринбург, брошюра, киноклуб ельцин центра
В Ельцин Центре покажут, как советское правительство благодарило за помощь зарубежные организации Фото:

В Ельцин Центре 20 ноября екатеринбуржцам представят фильм «Голод» о голодоморе 1920-х годов, который помог сплотиться коммунистическому и капиталистическому обществу. Анонс мероприятия размещен на официальном сайте центра.

«Проект Александра Архангельского, Максима Курникова и Татьяны Сорокиной рассказывает о страшном голоде 1920-х годов и о международной солидарности, которая оказалась важнее политики», — говорится в описании к показу фильма. Также указано, что в фильме эксперты из разных стран расскажут о самом явлении «голодомор», как оно стало одним из первых символов борьбы за жизнь и гуманизм.

При этом кинокартина обратит особое внимание на интересный факт. «Десятки зарубежных организаций, работавших тогда в Советской России, помогали выжить людям в тяжелое время, а советское правительство было благодарно за помощь», — заявляют организаторы показа.

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В Ельцин Центре 20 ноября екатеринбуржцам представят фильм «Голод» о голодоморе 1920-х годов, который помог сплотиться коммунистическому и капиталистическому обществу. Анонс мероприятия размещен на официальном сайте центра. «Проект Александра Архангельского, Максима Курникова и Татьяны Сорокиной рассказывает о страшном голоде 1920-х годов и о международной солидарности, которая оказалась важнее политики», — говорится в описании к показу фильма. Также указано, что в фильме эксперты из разных стран расскажут о самом явлении «голодомор», как оно стало одним из первых символов борьбы за жизнь и гуманизм. При этом кинокартина обратит особое внимание на интересный факт. «Десятки зарубежных организаций, работавших тогда в Советской России, помогали выжить людям в тяжелое время, а советское правительство было благодарно за помощь», — заявляют организаторы показа.
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