В Ельцин Центре расскажут о голодоморе, от которого Россию спас Запад

В Ельцин Центре 20 ноября екатеринбуржцам представят фильм «Голод» о голодоморе 1920-х годов, который помог сплотиться коммунистическому и капиталистическому обществу. Анонс мероприятия размещен на официальном сайте центра.
«Проект Александра Архангельского, Максима Курникова и Татьяны Сорокиной рассказывает о страшном голоде 1920-х годов и о международной солидарности, которая оказалась важнее политики», — говорится в описании к показу фильма. Также указано, что в фильме эксперты из разных стран расскажут о самом явлении «голодомор», как оно стало одним из первых символов борьбы за жизнь и гуманизм.
При этом кинокартина обратит особое внимание на интересный факт. «Десятки зарубежных организаций, работавших тогда в Советской России, помогали выжить людям в тяжелое время, а советское правительство было благодарно за помощь», — заявляют организаторы показа.
Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo