В Ельцин Центре расскажут о голодоморе, от которого Россию спас Запад

07 ноября 2022 в 12:00 Размер текста - 17 +

В Ельцин Центре покажут, как советское правительство благодарило за помощь зарубежные организации Фото: Анна Майорова © URA.RU В Ельцин Центре 20 ноября екатеринбуржцам представят фильм «Голод» о голодоморе 1920-х годов, который помог сплотиться коммунистическому и капиталистическому обществу. Анонс мероприятия размещен на официальном сайте центра. «Проект Александра Архангельского, Максима Курникова и Татьяны Сорокиной рассказывает о страшном голоде 1920-х годов и о международной солидарности, которая оказалась важнее политики», — говорится в описании к показу фильма. Также указано, что в фильме эксперты из разных стран расскажут о самом явлении «голодомор», как оно стало одним из первых символов борьбы за жизнь и гуманизм. При этом кинокартина обратит особое внимание на интересный факт. «Десятки зарубежных организаций, работавших тогда в Советской России, помогали выжить людям в тяжелое время, а советское правительство было благодарно за помощь», — заявляют организаторы показа.

В Ельцин Центре 20 ноября екатеринбуржцам представят фильм «Голод» о голодоморе 1920-х годов, который помог сплотиться коммунистическому и капиталистическому обществу. Анонс мероприятия размещен на официальном сайте центра. «Проект Александра Архангельского, Максима Курникова и Татьяны Сорокиной рассказывает о страшном голоде 1920-х годов и о международной солидарности, которая оказалась важнее политики», — говорится в описании к показу фильма. Также указано, что в фильме эксперты из разных стран расскажут о самом явлении «голодомор», как оно стало одним из первых символов борьбы за жизнь и гуманизм. При этом кинокартина обратит особое внимание на интересный факт. «Десятки зарубежных организаций, работавших тогда в Советской России, помогали выжить людям в тяжелое время, а советское правительство было благодарно за помощь», — заявляют организаторы показа.