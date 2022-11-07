07 ноября 2022

В МЧС предупредили о гололеде и тумане на дорогах Перми

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гололёд. Курган, лед, гололед, скользкая дорога, скользко
Сильных холодов в Перми пока не ожидается, но опасен гололед Фото:

Во вторник, 8 ноября, в Пермском крае ожидается неблагоприятная для передвижения погода. По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в отдельных районах на дорогах возможен гололед, а утром и днем местами туман. В связи с этим МЧС по краю разместила у себя информацию для водителей и пешеходов.

«Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия, пешеходам соблюдать осторожность при переходе проезжей части», — передают в пресс-службе ведомства.

Метеорологи прогнозируют 8 ноября температуру воздуха днем по краю до -3 градусов. В среду, 9 ноября, осадки в виде снега и дождя продолжатся, воздух днем в регионе прогреется до +1. По предварительному прогнозу, похолодание откладывается на начало следующей недели, сообщили в пермском центре гидрометеорологии.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Во вторник, 8 ноября, в Пермском крае ожидается неблагоприятная для передвижения погода. По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в отдельных районах на дорогах возможен гололед, а утром и днем местами туман. В связи с этим МЧС по краю разместила у себя информацию для водителей и пешеходов. «Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия, пешеходам соблюдать осторожность при переходе проезжей части», — передают в пресс-службе ведомства. Метеорологи прогнозируют 8 ноября температуру воздуха днем по краю до -3 градусов. В среду, 9 ноября, осадки в виде снега и дождя продолжатся, воздух днем в регионе прогреется до +1. По предварительному прогнозу, похолодание откладывается на начало следующей недели, сообщили в пермском центре гидрометеорологии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...