В МЧС предупредили о гололеде и тумане на дорогах Перми

Сильных холодов в Перми пока не ожидается, но опасен гололед Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Во вторник, 8 ноября, в Пермском крае ожидается неблагоприятная для передвижения погода. По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в отдельных районах на дорогах возможен гололед, а утром и днем местами туман. В связи с этим МЧС по краю разместила у себя информацию для водителей и пешеходов.

«Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия, пешеходам соблюдать осторожность при переходе проезжей части», — передают в пресс-службе ведомства.

Метеорологи прогнозируют 8 ноября температуру воздуха днем по краю до -3 градусов. В среду, 9 ноября, осадки в виде снега и дождя продолжатся, воздух днем в регионе прогреется до +1. По предварительному прогнозу, похолодание откладывается на начало следующей недели, сообщили в пермском центре гидрометеорологии.