В Перми срывается открытие корпуса гимназии, где учился бывший губернатор

В Перми перенесли сроки сдачи в эксплуатацию корпуса гимназии №17

08 ноября 2022 в 15:56 Размер текста - 17 +

Новый корпус начали строить в марте 2021 года Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Новый корпус пермской гимназии №17 должен открыться до Нового года. Сроки сдвинулись из-за некомпетентности строителей. Об этом стало известно на заседании комитета городской думы по социальной политике. «Открытие нового корпуса гимназии — непростая тема, нас подводят строители. Мы каждый день собираемся по этому поводу. Сегодня утром, когда кураторы стройки встречались у [заместителя главы администрации города — начальника управления капитального строительства] Виктора Агеева, определили узкие места, сроки. Все же планируем до Нового года запустить школу в эксплуатацию. Здесь от департамента образования мало что зависит, все дело в том, что строители у нас в последнее время квалификацию потеряли», — заявил замглавы администрации Перми Алексей Грибанов. Строительство нового корпуса гимназии в Перми началось в марте 2021 года. Это одно из зданий, строящихся в рамках подготовки города к юбилею. По последней информации, дети должны были начать обучение в новом здании уже со второй четверти, однако сроки сдвинулись. Элитная гимназия №17 известна своими выпускниками. Один из них — экс-губернатор Пермского края Максим Решетников, который окончил учебное заведение в 1996 году.

Новый корпус пермской гимназии №17 должен открыться до Нового года. Сроки сдвинулись из-за некомпетентности строителей. Об этом стало известно на заседании комитета городской думы по социальной политике. «Открытие нового корпуса гимназии — непростая тема, нас подводят строители. Мы каждый день собираемся по этому поводу. Сегодня утром, когда кураторы стройки встречались у [заместителя главы администрации города — начальника управления капитального строительства] Виктора Агеева, определили узкие места, сроки. Все же планируем до Нового года запустить школу в эксплуатацию. Здесь от департамента образования мало что зависит, все дело в том, что строители у нас в последнее время квалификацию потеряли», — заявил замглавы администрации Перми Алексей Грибанов. Строительство нового корпуса гимназии в Перми началось в марте 2021 года. Это одно из зданий, строящихся в рамках подготовки города к юбилею. По последней информации, дети должны были начать обучение в новом здании уже со второй четверти, однако сроки сдвинулись. Элитная гимназия №17 известна своими выпускниками. Один из них — экс-губернатор Пермского края Максим Решетников, который окончил учебное заведение в 1996 году.