Ройзмана, находящегося под следствием, ждут на одной вечеринке с губернатором Куйвашевым

08 ноября 2022 в 21:14 Размер текста - 17 +

За последние годы Евгений Ройзман перестал быть «рукопожатным» для значительной части элиты Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, который находится под следствием, позвали на торжественный прием по случаю 235-летия гордумы, куда приглашены первые лица города и региона, включая губернатора Евгения Куйвашева. Об этом URA.RU рассказал источник в муниципальной власти. Как писало агентство, собрание намечено на 23 ноября. Место — ЦК «Верх-Исетский». Ожидается присутствие 300 гостей — прежде всего депутатов всех семи созывов думы и почетных граждан Екатеринбурга. Последнее подобное мероприятие проходило в ноябре 2017-го, когда Ройзман был мэром (то есть спикером думы). Говорят, организаторы долго думали, звать ли его в этот раз — учитывая уголовное дело и в целом бэкграунд оппозиционера. «В итоге решили, что если зовем всех, то и Ройзмана нужно. Так — честно. Ему направлен билет. А приходить или нет — уже его дело», — объяснил источник. Получил ли Ройзман приглашение, неясно: его помощница Лейла Гусейнова на вопрос корреспондента не ответила. Служба протокола губернатора Куйвашева, по данным URA.RU, пока также не дала организаторам ответ, сможет ли он присутствовать. В 2017-м его на празднике не было. Но действующий созыв думы, в отличие от предыдущего, лоялен главе региона, многих депутатов Куйвашев знает лично. Вспомнить, когда Ройзмана и Куйвашева видели на одном мероприятии, не могут даже опытные городские политики. Их отношения складывались тяжело с момента назначения Куйвашева губернатором в 2012 году. Взаимная неприязнь дала о себе знать достаточно быстро — на фоне общения обоих с пиарщицей и матерью детей экс-мэра Аксаной Пановой. Сперва соперничество привело к уголовному делу против Пановой, которую осудили за мошенничество. А осенью 2013-го Ройзман одолел на выборах мэра креатуру Куйвашева Якова Силина. Статья по теме Уголовное дело Ройзмана — момент истины для Куйвашева В последующие годы побеждал только губернатор. В 2014-м Куйвашев добился выхода Ройзмана из фонда «Город без наркотиков», в 2018-м — спродюсировал досрочную отставку с поста мэра Екатеринбурга, а весной 2021-го санкционировал реальный арест на девять суток за организацию незаконного митинга. В августе Ройзман был задержан силовиками после обысков в его квартире — по статье о дискредитации армии РФ. Дело ведут следователи из Москвы. В разгар событий Куйвашев неожиданно выпустил видеообращение, в котором заявил, что Ройзман «заслуживает справедливости и уважения». Суд в итоге избрал Ройзману меру пресечения в виде запрета определенных действий. Среди прочего ему нельзя посещать публичные мероприятия и пользоваться интернетом. Как объяснил URA.RU адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов, теоретически экс-мэр сможет посетить вечеринку 23 ноября — если будет достаточно оснований полагать, что это не публичное мероприятие. Вручить ему приглашение гордума могла тремя способами — через адвоката, следователя (но он в столице) или напрямую, в руки. Какой вариант выбрали организаторы, неизвестно (но точно не первый).

Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, который находится под следствием, позвали на торжественный прием по случаю 235-летия гордумы, куда приглашены первые лица города и региона, включая губернатора Евгения Куйвашева. Об этом URA.RU рассказал источник в муниципальной власти. Как писало агентство, собрание намечено на 23 ноября. Место — ЦК «Верх-Исетский». Ожидается присутствие 300 гостей — прежде всего депутатов всех семи созывов думы и почетных граждан Екатеринбурга. Последнее подобное мероприятие проходило в ноябре 2017-го, когда Ройзман был мэром (то есть спикером думы). Говорят, организаторы долго думали, звать ли его в этот раз — учитывая уголовное дело и в целом бэкграунд оппозиционера. «В итоге решили, что если зовем всех, то и Ройзмана нужно. Так — честно. Ему направлен билет. А приходить или нет — уже его дело», — объяснил источник. Получил ли Ройзман приглашение, неясно: его помощница Лейла Гусейнова на вопрос корреспондента не ответила. Служба протокола губернатора Куйвашева, по данным URA.RU, пока также не дала организаторам ответ, сможет ли он присутствовать. В 2017-м его на празднике не было. Но действующий созыв думы, в отличие от предыдущего, лоялен главе региона, многих депутатов Куйвашев знает лично. Вспомнить, когда Ройзмана и Куйвашева видели на одном мероприятии, не могут даже опытные городские политики. Их отношения складывались тяжело с момента назначения Куйвашева губернатором в 2012 году. Взаимная неприязнь дала о себе знать достаточно быстро — на фоне общения обоих с пиарщицей и матерью детей экс-мэра Аксаной Пановой. Сперва соперничество привело к уголовному делу против Пановой, которую осудили за мошенничество. А осенью 2013-го Ройзман одолел на выборах мэра креатуру Куйвашева Якова Силина. В последующие годы побеждал только губернатор. В 2014-м Куйвашев добился выхода Ройзмана из фонда «Город без наркотиков», в 2018-м — спродюсировал досрочную отставку с поста мэра Екатеринбурга, а весной 2021-го санкционировал реальный арест на девять суток за организацию незаконного митинга. В августе Ройзман был задержан силовиками после обысков в его квартире — по статье о дискредитации армии РФ. Дело ведут следователи из Москвы. В разгар событий Куйвашев неожиданно выпустил видеообращение, в котором заявил, что Ройзман «заслуживает справедливости и уважения». Суд в итоге избрал Ройзману меру пресечения в виде запрета определенных действий. Среди прочего ему нельзя посещать публичные мероприятия и пользоваться интернетом. Как объяснил URA.RU адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов, теоретически экс-мэр сможет посетить вечеринку 23 ноября — если будет достаточно оснований полагать, что это не публичное мероприятие. Вручить ему приглашение гордума могла тремя способами — через адвоката, следователя (но он в столице) или напрямую, в руки. Какой вариант выбрали организаторы, неизвестно (но точно не первый).