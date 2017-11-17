Посреди юбилея Ройзман встал и объявил: сын первого мэра тоже сидел

08:55 17 ноября 2017 1

Юбилейный концерт не может обойтись без театральных номеров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Шампанское на входе, несколько поколений уральских политиков в одном зале — гордума Екатеринбурга гуляет. Юбилей: 230 лет с момента, как городу разрешили избирать депутатов, тогда называвшихся «гласными». В чем-то неожиданно, а в чем-то, как ни парадоксально, предсказуемо, заодно отметили и конец эпохи в истории самоуправления региональной столицы. Особо внимания на этом никто не акцентировал, но пустые кресла и оговорки в речах отдельных выступавших как бы намекали: победа.

230 лет назад, 16 ноября 1787 года (12 ноября по старому стилю) самый первый созыв самой первой гордумы Екатеринбурга провел свое первое заседание, избрав первого мэра — купца Меркурия Рязанова. Это дело и решили отметить екатеринбургские политики,

собрав в ТЮЗе несколько сотен разной степени величины уважаемых лиц города во главе с Евгением Ройзманом, который, как ожидается, станет последним избранным мэром региональной столицы.

На празднования собрались несколько поколений екатеринбургской политики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Юбилейные концерты обычно отличаются суетой и некоторым неуловимым раздражающим пафосом. В том смысле, что, на них обычно чувствуется, что не ради праздника все собрались, а потому что «надо» и для некоторых «статусно» и эти две группы людей мешают друг-другу своим присутствием. По каким-то причинам на 230-летии гордумы подобного практически не чувствовалось. Все, в общем-то, свои, остальные просто не пришли.

Потому депутаты нескольких созывов, представители региональной власти, почетные жители города — сумели вместе создать атмосферу некоего «общего дела». Шутили: депутат гордумы Дмитрий Головин подкалывал парламентария из Заксо Вячеслава Вегнера, придумывая ему травмы, кто-то в фойе громко обсуждал, что «в наше время если вас не заминировали — это уже праздник», а экс-депутат Нафик Фамиев, заседавший еще в свердловском совете Народных депутатов, призывал к революции для вдохновения.

«В сложные времена интереснее работать. Сложные времена — это интересные люди, интересные характеры, важные решения. Сейчас — все гораздо спокойнее, другой состав», — описывал Нафик Фамиев журналистам свои ощущения от различных созывов. Среди прочего напомнил, при нем Свердловск переименовали в Екатеринбург: «Тогда спорили, но чувствую, что это было правильное решение».

Григорий Вихарев: «Знаете, если сказать, с какими впечатлениями я сюда пришел и с какими уйду — это два разных человека». Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Молодые депутаты погружались в историю: «Сегодня мы отмечаем юбилей думы. Знаете, если сказать, с какими впечатлениями я сюда пришел и с какими уйду — это два разных человека. Буквально пропитался идеями, мотивировкой. Тут наглядно видно насколько важен представительный орган в структуре местного самоуправления, насколько это важная деталь. Огромное количество решений проходит через депутатов, через профессионалов, не побоюсь этого слова, которые знают проблемы своего района и своего города», — пояснял журналистам депутат Григорий Вихарев.

И постоянно тут и там, в разных концах фойе слышится вполне радушное «с праздником».

Центральным событием подобных мероприятий, на которое формально все и собираются, является череда поздравлений, перемешенная с театральным «капустником» из исторических сценок и художественных номеров. Номера — это скорее для отвлечения внимания, больше значения имеет: кто пришел, кто и в каком порядке выступил, а кого не было. Любопытно, что в числе отсутствующих — почетный житель города, сенатор Эдуард Россель, с которым многое связано в жизни региональной столицы. А вот сенатор Аркадий Чернецкий был и занял почетное место в самом центре зрительного зала. Рядом сел первый вице-губернатор Владимир Тунгусов.

В зале, кстати, стало понятно, зачем позвали студентов и что их позвали недостаточно: из 650 мест, кресел 30-50 осталось свободными, большей частью — в первых рядах.

Открывать официальную часть, на правах главы города, предоставили Евгению Ройзману:

«Первый городской голова — Рязанов несколько раз бывал под следствием. А его сын — бывал и под следствием и арестовывался (….) Нам есть, за что уважать тех, кто был до нас.

Были время, когда сам статус города был под угрозой. Наши предки умели очень достойно отвечать. И когда один из пермских губернатор попытался отобрать у города 2,5 тысячи рублей, Меркурий Рязанов сказал: «А деньги все мы раздали нуждающимся»», — напомнил мэр славные страницы истории возглавляемого им учреждения.

Главным представителем власти на празднике стал Владимир Тунгусов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Владимир Тунгусов зачитал письмо от главы региона, в котором отмечалась забота городских депутатов о благополучии и жизненном росте жителей Екатеринбурга: «За два с лишним века исполнительная власть в Екатеринбурге претерпела немало изменений. Но как бы ни менялись названия, численность, полномочия депутатов — во все времена вершить судьбы уральской столицы довелось людям ответственным, энергичным».

И вручил почетные грамоты и благодарственные письма. Первые достались вице-спикеру гордумы Виктору Тестову и депутату Александру Мяконьких, вторые: депутатам Алексею Бородину, Сергею Мелехину и Дмитрию Сергину. Евгению Ройзману ничего не вручили.

Ройзману вручил подарок гордуме от Заксобрания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Зато выступавшая следом спикер Заксобрания Людмила Бабушкина сделала мэру единственный подарок за вечер — большую рамку, где были помещены под стекло золоченные значки с гербами области и всех муниципалитетов. Екатеринбург — крупно, в центре.

Глава администрации города Александр Якоб в эти дни так же в командировке — его заменил первый заместитель Алексей Кожемяко, которого прочат в новые сити-менеджеры.

Традиционно региональную столицу следом должны поздравлять руководители соседних крупных городов. Приехал только представитель от Челябинска.

Одна из самых длинных речей прозвучала в исполнении первого мэра Екатеринбурга в новейшей истории города — Аркадия Чернецкого. «Екатеринбург сегодня — это порядка одного миллиона возводимого в год жилья, самый большой объем розничного товарооборота, самые высокие среднедушевые доходы, кроме северных городов и двух столиц», — напомнил сенатор. Поблагодарил все созывы, начиная с Советов 90-х, за работу, выделил двух работавших при нем председателей дум: Евгения Порунов и Якова Силина:

«Я бы хотел сказать слова благодарности тем руководителям нашей думы, которые в те годы, когда я работал, могли мобилизовать этот орган, сплотить его, мобилизовать для процветания нашего города. Спасибо вам, коллеги. Я думаю, что нам не должно быть стыдно за то, что мы вместе с вами сделали».

Закончили песней. Неожиданно на сцену вышел вице-спикер Виктор Тестов в спецовке и вместе с выскочившими из своей засады на первых рядах стройотрядовцами исполнил под гитару «Свердловский вальс», авторства почетного жителя города, композитора Евгения Родыгина.

