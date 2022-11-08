Скорость ветра будет достигать 15 метров в секунду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области 10 и 11 ноября ожидаются метели, за которыми последует образование гололедицы на дорогах. Как пояснили URA.RU в ЦГМС области, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

«Пасмурная погода продержится в регионе, как минимум, несколько дней. Местами будет идти небольшой снег. Шквалистый ветер, скорость которого может достигнуть 15 метров в секунду, приведет к образованию гололедицы на дорогах», — сообщили в областном гидрометцентре.

Синоптики также отметили, что дневное потепление будет сменяться в области ночными заморозками. Температурные качели продлятся до конца рабочей недели.

Ранее специалисты прогнозировали потепление в регионе. Из-за высоких дневных температур ГЛК «Солнечная долина» был вынужден перенести начало горнолыжного сезона на неопределенный срок.