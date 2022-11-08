08 ноября 2022

Челябинскую область накроет метелями. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Скорость ветра будет достигать 15 метров в секунду Фото:

В Челябинской области 10 и 11 ноября ожидаются метели, за которыми последует образование гололедицы на дорогах. Как пояснили URA.RU в ЦГМС области, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

«Пасмурная погода продержится в регионе, как минимум, несколько дней. Местами будет идти небольшой снег. Шквалистый ветер, скорость которого может достигнуть 15 метров в секунду, приведет к образованию гололедицы на дорогах», — сообщили в областном гидрометцентре.

Синоптики также отметили, что дневное потепление будет сменяться в области ночными заморозками. Температурные качели продлятся до конца рабочей недели.

Ранее специалисты прогнозировали потепление в регионе. Из-за высоких дневных температур ГЛК «Солнечная долина» был вынужден перенести начало горнолыжного сезона на неопределенный срок.

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В Челябинской области 10 и 11 ноября ожидаются метели, за которыми последует образование гололедицы на дорогах. Как пояснили URA.RU в ЦГМС области, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. «Пасмурная погода продержится в регионе, как минимум, несколько дней. Местами будет идти небольшой снег. Шквалистый ветер, скорость которого может достигнуть 15 метров в секунду, приведет к образованию гололедицы на дорогах», — сообщили в областном гидрометцентре. Синоптики также отметили, что дневное потепление будет сменяться в области ночными заморозками. Температурные качели продлятся до конца рабочей недели. Ранее специалисты прогнозировали потепление в регионе. Из-за высоких дневных температур ГЛК «Солнечная долина» был вынужден перенести начало горнолыжного сезона на неопределенный срок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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