Губернатор ХМАО поручила подчиненным удержать молодежь в регионе

09 ноября 2022 в 13:24 Размер текста - 17 +

Больше 40% молодых людей не видят причин оставаться в ХМАО Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила окружному департаменту образования подготовить проект, который бы удерживал молодых людей внутри региона. Об этом глава региона рассказала во время трансляции отчета о результатах деятельности правительства округа за 2022 год. «Проведенное исследование показывает — 42 процента молодых людей не видят возможностей реализовать себя дома. В зависимости от города и района этот показатель варьируется от 23,5 процента до 79,4 процента. Поручаю департаменту общественных, внешних связей и молодежной политики с проактивным вовлечением молодых людей разработать и внести в правительство проект „Регион для молодых“», — сказала Комарова. Ранее URA.RU писало, что в конце прошлого месяца на заседании правительства был утвержден ежегодный отчет губернатора Югры Натальи Комаровой. В отчете губернатора представлены итоги деятельности правительства округа в текущем году, которые направлены на улучшение качества жизни населения.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила окружному департаменту образования подготовить проект, который бы удерживал молодых людей внутри региона. Об этом глава региона рассказала во время трансляции отчета о результатах деятельности правительства округа за 2022 год. «Проведенное исследование показывает — 42 процента молодых людей не видят возможностей реализовать себя дома. В зависимости от города и района этот показатель варьируется от 23,5 процента до 79,4 процента. Поручаю департаменту общественных, внешних связей и молодежной политики с проактивным вовлечением молодых людей разработать и внести в правительство проект „Регион для молодых“», — сказала Комарова. Ранее URA.RU писало, что в конце прошлого месяца на заседании правительства был утвержден ежегодный отчет губернатора Югры Натальи Комаровой. В отчете губернатора представлены итоги деятельности правительства округа в текущем году, которые направлены на улучшение качества жизни населения.