08 ноября 2022

Губернатор ХМАО поручила подчиненным удержать молодежь в регионе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Больше 40% молодых людей не видят причин оставаться в ХМАО Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила окружному департаменту образования подготовить проект, который бы удерживал молодых людей внутри региона. Об этом глава региона рассказала во время трансляции отчета о результатах деятельности правительства округа за 2022 год.

«Проведенное исследование показывает — 42 процента молодых людей не видят возможностей реализовать себя дома. В зависимости от города и района этот показатель варьируется от 23,5 процента до 79,4 процента. Поручаю департаменту общественных, внешних связей и молодежной политики с проактивным вовлечением молодых людей разработать и внести в правительство проект „Регион для молодых“», — сказала Комарова.

Ранее URA.RU писало, что в конце прошлого месяца на заседании правительства был утвержден ежегодный отчет губернатора Югры Натальи Комаровой. В отчете губернатора представлены итоги деятельности правительства округа в текущем году, которые направлены на улучшение качества жизни населения.

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney 

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила окружному департаменту образования подготовить проект, который бы удерживал молодых людей внутри региона. Об этом глава региона рассказала во время трансляции отчета о результатах деятельности правительства округа за 2022 год. «Проведенное исследование показывает — 42 процента молодых людей не видят возможностей реализовать себя дома. В зависимости от города и района этот показатель варьируется от 23,5 процента до 79,4 процента. Поручаю департаменту общественных, внешних связей и молодежной политики с проактивным вовлечением молодых людей разработать и внести в правительство проект „Регион для молодых“», — сказала Комарова. Ранее URA.RU писало, что в конце прошлого месяца на заседании правительства был утвержден ежегодный отчет губернатора Югры Натальи Комаровой. В отчете губернатора представлены итоги деятельности правительства округа в текущем году, которые направлены на улучшение качества жизни населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...