Губернатор ХМАО поручила подчиненным удержать молодежь в регионе

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила окружному департаменту образования подготовить проект, который бы удерживал молодых людей внутри региона. Об этом глава региона рассказала во время трансляции отчета о результатах деятельности правительства округа за 2022 год.
«Проведенное исследование показывает — 42 процента молодых людей не видят возможностей реализовать себя дома. В зависимости от города и района этот показатель варьируется от 23,5 процента до 79,4 процента. Поручаю департаменту общественных, внешних связей и молодежной политики с проактивным вовлечением молодых людей разработать и внести в правительство проект „Регион для молодых“», — сказала Комарова.
Ранее URA.RU писало, что в конце прошлого месяца на заседании правительства был утвержден ежегодный отчет губернатора Югры Натальи Комаровой. В отчете губернатора представлены итоги деятельности правительства округа в текущем году, которые направлены на улучшение качества жизни населения.
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