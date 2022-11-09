09 ноября 2022

У пермячки с «эффектом бабушки» появился шанс вернуть себе ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Чебаки. Макушинский район. Курган, рисование, девочка, ребенок, цветные карандаши, дом творчества
Изъятая девочка находится в реабилитационном центре (архивное фото) Фото:

У пермячки с «эффектом бабушки» появилась возможность вернуть себе 9-летнюю внучку. Девочку изъяли органы опеки за чрезмерное потакание и неправильный подход в воспитании. Суд определил это как «эффект бабушки» и поместил ребенка в социально-реабилитационный центр. Женщина отстаивает право на воспитание внучки и обратилась к уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае Светлане Денисовой.

«7 ноября бабушка была на приеме у Уполномоченного по правам ребенка с участием Министерства социального развития. Разработан совместный план дополнительных мероприятий, по итогам реализации которого будет рассмотрен вопрос о возврате ребенка в семью», — сообщили URA.RU в министерстве соцразвития Пермского края.

Сейчас девочка находится в социально-реабилитационном центре. С ней работает психолог, педагог, школу посещает без пропусков. Бабушка регулярно видится с внучкой.

Ранее URA.RU сообщало, что в ситуацию с изъятием ребенка вмешалась прокуратура. Ведомство проводит проверку по факту изъятия ребенка.

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У пермячки с «эффектом бабушки» появилась возможность вернуть себе 9-летнюю внучку. Девочку изъяли органы опеки за чрезмерное потакание и неправильный подход в воспитании. Суд определил это как «эффект бабушки» и поместил ребенка в социально-реабилитационный центр. Женщина отстаивает право на воспитание внучки и обратилась к уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае Светлане Денисовой. «7 ноября бабушка была на приеме у Уполномоченного по правам ребенка с участием Министерства социального развития. Разработан совместный план дополнительных мероприятий, по итогам реализации которого будет рассмотрен вопрос о возврате ребенка в семью», — сообщили URA.RU в министерстве соцразвития Пермского края. Сейчас девочка находится в социально-реабилитационном центре. С ней работает психолог, педагог, школу посещает без пропусков. Бабушка регулярно видится с внучкой. Ранее URA.RU сообщало, что в ситуацию с изъятием ребенка вмешалась прокуратура. Ведомство проводит проверку по факту изъятия ребенка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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