У пермячки с «эффектом бабушки» появился шанс вернуть себе ребенка

Изъятая девочка находится в реабилитационном центре (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У пермячки с «эффектом бабушки» появилась возможность вернуть себе 9-летнюю внучку. Девочку изъяли органы опеки за чрезмерное потакание и неправильный подход в воспитании. Суд определил это как «эффект бабушки» и поместил ребенка в социально-реабилитационный центр. Женщина отстаивает право на воспитание внучки и обратилась к уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае Светлане Денисовой.

«7 ноября бабушка была на приеме у Уполномоченного по правам ребенка с участием Министерства социального развития. Разработан совместный план дополнительных мероприятий, по итогам реализации которого будет рассмотрен вопрос о возврате ребенка в семью», — сообщили URA.RU в министерстве соцразвития Пермского края.

Сейчас девочка находится в социально-реабилитационном центре. С ней работает психолог, педагог, школу посещает без пропусков. Бабушка регулярно видится с внучкой.

Ранее URA.RU сообщало, что в ситуацию с изъятием ребенка вмешалась прокуратура. Ведомство проводит проверку по факту изъятия ребенка.