09 ноября 2022

Azur Air запускает рейсы из Перми в Дубай

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, azur air, самолет, azurair
Рейсы будут чартерными Фото:

Авиакомпания Azur Air запускает рейс по маршруту Пермь-Дубай (ОАЭ). Полеты должны начаться в ноябре, сообщает пресс-служба аэропорта Перми в своем telegram-канале.

«Российская авиакомпания Azur Air планирует начать полеты из Перми в Дубай», — передает пресс-служба. Рейсы будут чартерными.

Полетная программа начнется 22 ноября, ее планируется завершить в марте следующего года. Перелеты будут совершаться по вторникам и пятницам. Время в пути — более пяти часов.

Ранее URA.RU рассказывало об открытии чартерных рейсов из Перми в Египет. Первый полет должен состояться в середине ноября.

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Авиакомпания Azur Air запускает рейс по маршруту Пермь-Дубай (ОАЭ). Полеты должны начаться в ноябре, сообщает пресс-служба аэропорта Перми в своем telegram-канале. «Российская авиакомпания Azur Air планирует начать полеты из Перми в Дубай», — передает пресс-служба. Рейсы будут чартерными. Полетная программа начнется 22 ноября, ее планируется завершить в марте следующего года. Перелеты будут совершаться по вторникам и пятницам. Время в пути — более пяти часов. Ранее URA.RU рассказывало об открытии чартерных рейсов из Перми в Египет. Первый полет должен состояться в середине ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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