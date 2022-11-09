Azur Air запускает рейсы из Перми в Дубай

Рейсы будут чартерными
Авиакомпания Azur Air запускает рейс по маршруту Пермь-Дубай (ОАЭ). Полеты должны начаться в ноябре, сообщает пресс-служба аэропорта Перми в своем telegram-канале.
«Российская авиакомпания Azur Air планирует начать полеты из Перми в Дубай», — передает пресс-служба. Рейсы будут чартерными.
Полетная программа начнется 22 ноября, ее планируется завершить в марте следующего года. Перелеты будут совершаться по вторникам и пятницам. Время в пути — более пяти часов.
Ранее URA.RU рассказывало об открытии чартерных рейсов из Перми в Египет. Первый полет должен состояться в середине ноября.
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