Azur Air запускает рейсы из Перми в Дубай

Рейсы будут чартерными Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Авиакомпания Azur Air запускает рейс по маршруту Пермь-Дубай (ОАЭ). Полеты должны начаться в ноябре, сообщает пресс-служба аэропорта Перми в своем telegram-канале.

«Российская авиакомпания Azur Air планирует начать полеты из Перми в Дубай», — передает пресс-служба. Рейсы будут чартерными.

Полетная программа начнется 22 ноября, ее планируется завершить в марте следующего года. Перелеты будут совершаться по вторникам и пятницам. Время в пути — более пяти часов.

Ранее URA.RU рассказывало об открытии чартерных рейсов из Перми в Египет. Первый полет должен состояться в середине ноября.